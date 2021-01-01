الامارات | أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. المأكولات البحرينية الأصيلة.. في «كافيه ديليس»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. المأكولات البحرينية الأصيلة.. في «كافيه ديليس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة الأعياد وموسم الاحتفالات، أعلن فندق غلف-كورت بيزنس باي عن إطلاق قائمة المأكولات البحرينية الأصيلة في مطعم «كافيه ديليس»، إلى جانب توسعة المساحة الخارجية التي تطل على قناة دبي المائية في شارع الأبراج في الخليج التجاري.

ويأتي ذلك بعد زيادة أعداد الزوار والسياح في الدولة خلال فترة الأعياد ومهرجانات التسوق، حيث شهد الفندق زيادة في نسبة الإشغال وصلت إلى 70% خلال هذه الفترة من العام.

ويقّدم مقهى «كافيه ديليس» الطعام طوال اليوم، مع قائمة أطباقٍ مذهلة جرى تحديثها لتحاكي روعة موقعه، وتشمل مجموعةً متنوّعة من الأطباق البحرينية اللذيذة والمشروبات المنعشة التي تتكامل مع الإطلالة البانورامية الرائعة على قناة دبي المائية.

استمتعوا بتناول الأطباق المميّزة، مثل «التكا البحرينية» و«الكباب البحريني»، بالإضافة إلى مجموعةٍ كبيرة من الموكتيلات الفريدة الشكل والنكهة، والمشاوي التي يتمّ إعدادها مباشرةً أمامكم، ومجموعةٍ مختارة من أنواع القهوة والحلويات اللذيذة، حيث يوفّر لكم هذا المقهى قائمةً واسعة من الخيارات التي ترضي جميع الأذواق وسط أجواءٍ خلابة تجذب كل الراغبين في جلسةٍ مميّزة مع الأصدقاء، أو قضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة، أو الاستراحة بعيداً عن ضغوط العمل.

ويشتمل مقهى «كافيه ديليس» على مساحة طعام داخلية وأخرى خارجية واسعة، ويشتهر بتقديمه الأطباق التي يتمّ إعدادها بمكوّناتٍ طازجة تضفي النكهات اللذيذة، بالإضافة إلى أنواعٍ متعدّدة من الشيشة، وكل ذلك وسط ألوانٍ دافئة وإطلالةٍ بانورامية على القناة وديكورٍ داخليّ فريد، وكلّها عوامل تضمن أن يشعر كل ضيفٍ بالراحة التامة.

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