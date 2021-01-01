لايف ستايل

الامارات | تراث السعودية بمعرض تشكيلي في الدمام

0 نشر
القاهرة - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تراث بمعرض تشكيلي في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك 37 فناناً تشكيلياً في المعرض الفني «الريشة الذهبية»، الذي يفتتح اليوم بالدمام في المملكة العربية السعودية.

وقال المشرف على تنظيم المعرض، مصطفي درويش، إن «الريشة الذهبية» هو معرض لـ«الفن التشكيلي الشامل» وسيستمر 10 أيام، وهي دورته الأولى، حيث من المقرر أن يقام ثلاث مرات في العام، برعاية رئيس مؤسسة تسكين لخدمات الضيافة، عبدالعزيز خالد الحميدان.

وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار السعي لتعظيم دور مجتمع الاقتصاد والأعمال في دعم وإثراء المشهد التشكيلي السعودي، وتقديراً لدور الفنون التشكيلية في خدمة المجتمع.

ولفت إلى أن الأعمال المقدمة بالمعرض من لوحات ومنحوتات، تتناول تراث المملكة وطبيعتها الخاصة، ومعالم تاريخها وحاضرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا