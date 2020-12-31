نانسي عجرم تودع 2020 وتتحدث عن الصعوبات التي واجهتها: «كل شيء حواليا تغير»

علاقات و مجتمع

غردت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لوداع عام 2020، كما تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها خلال هذا العام.

وقالت الفنانة خلال تغريدتها، «هالسنة كانت صعبة كتير علينا، كل شي حوالينا تغير، بس الأمل دايمًا أقوى بتمنى الكن سنة جديدة حلوة وفرح حقيقي نعيشو العمر كلو مع بعض».

ولقيت التغريدة التي دونتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عد كبير منهم إذ حصدت على إعجاب ألف شخص، فضلًا عن إعادة التغريدات والتعليقات، وكان من بينها، «سنة سعيدة عليكي يا نانسي، ربنا يجعل أيامك كلها فرح وسعادة، 2020 كانت صعبة على الكل، كورونا دمرت طموحاتنا، كل سنة وانتي طيبة يا قمر، قمر الحلوين، ده الجمال عدى الكلام خالص».

وكانت نشرت نانسى عجرم، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدد من الصور والفيديوهات أثناء استعدادها لحفل رأس السنة الذى ستحييه فى مصر برفقة الفنان تامر حسنى، الذي سيذاع على قنوات أون والحياة بدون جمهور.

وتعد نانسي عجرم، مغنية لبنانية حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»، «شخبط شخابيط»، «بتفكر في ايه»؛ ووجدت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

اختارتها الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري لتطل في برنامجها أوبرا ونفري شو عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة في العالم وجاء الاختيار عليها كالنجمة الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط، تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم وتعرض منزلهم للسرق قبل أشهر وذاع صيت القضية في جميع أنحاء الوطن العربي.