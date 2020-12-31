ناهد السباعي تودع 2020 بالرقص.. وتتلقى عروضا بالزواج

لايف ستايل

استعرضت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رشاقتها من خلال مقطع فيديو طريف تودع من خلاله عام 2020، وتستقبل به العام الجديد 2021.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الفيديو التي شاركته، «مع السلامة 2020.. واهلا بـ2021، سنة سعيدة على الكل».

وظهرت الفنانة خلال مقطع الفيديو داخل منزلها وهى تتسلق إحدى الأعمدة بمشهدين أحدهما وهى تنزل إلى القاع كنوع من توديع العام الحالي، والأخر وهى تصعد بملابس زاهية باللون الاحمر وإطلالة جذابة تعبيرًا عن استقبال العام الجديد.

ولقي مقطع الفيديو الطريف التي شاركته الفنانة إستحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف المشاهدات، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها،«نسناسة صغنن ما شاء الله عليك شقية، كل سنة وانتي حلوة ديمًا، حاسبي لتقعي وتتكسري تاني، حلوة أوي، انتي جميلة أوي، مش بتدوري على عريس طيب، تتجوزيني، حلوة عجبتيني، شو هالرشاقة، قمر قمر مفيش كلام».

وكانت احتفلت الفنانة ناهد السباعي في شهر يوليو الماضي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل "فريد، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "اللهم أرحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وكانت تعرضت الفنانة لحادث كسر ذراعها وهي تمارس رياضة الرقص القطبي، أو المعروف بالرقص على العمود، حيث تعرضت الفنانة الشابة خلال الفيديو للسقوط على الأرض وهي تقوم بممارسة رياضتها المفضلة والتي كشفت عنها خلال منشور لها عبر إنستجرام.

يذكر أن، الفنانة ناهد السباعي، تشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، بطولة الفنانة شيماء سيف، هشام جمال، وعمرو وهبة، ودلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، وعدد من النجوم.