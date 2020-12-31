سلمى الشيمي بملابس جريئة: انتظروني في القضية الجاية «فيديو»

لايف ستايل

يبدو أن الأزمة التي أشعلتها الموديل سلمى الشيمي، بجلسة تصوير سقارة، لم تنتهي بحبسها وخروجها، فما زالت الموديل الشابة، تحاول إثارة الجدل بين الحين والآخر بشكل مثير.

واليوم، شاركت الموديل سلمى الشيمي، بمقطع فيديو تتحدى فيه المتابعون، والمنتقدين، ثم حذفته.

وظهرت سلمى خلال المقطع، بملابس مثيرة، تشبه ملابس النوم، كاشفة عن مفاتنها، مع الشعر المرفوع، والمكياج الصارخ، وهي بصحبة المصور عمر صلاح، قائلة: «انتظرونا في القضية الجاية»، في إشارة منها للقضية السابقة.

ثم أعادت الموديل الشابة، نشر مقطع آخر عبر حسابها الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي، إنستجرام، وفيس بوك، وهي ترصد لقطات مصورة لها بنفس الملابس على أغنية «شو بحكي عن حمره خدا» خلال تواجدها بقرية تونس بالفيوم.

الجدير بالذكر أن سلمى الشيمي، اثارت جدلًا واسعًا بسبب جلسة تصوير جريئة بمنطقة الأهرامات الأثرية، حُقق معها على إثرها، قبل أن تخرج مؤكدة أن جلسات التصوير هي عملها ومصدر رزقها، ولا يمكن الكف عنها، لكنها ستتجنب التصوير بالأماكن الأثرية.