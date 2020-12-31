بتتكلم عربي.. لورديانا لمتابعيها: شكرًا على دعمكم ليا (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الراقصة البرازيلية الشهيرة لورديانا، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال احتفالاتها بنهاية عام 2020.

وظهرت الراقصة بملابس كاجوال، وشعر منسدل، ومكياج مميز، مع أقراط كبيرة وهي تتحدث باللغة العربية، قائلة: «هاي يا جماعة أنا بحبكم أوي، وهابي نيويير»، ودونت مُرفقة مع الفيديو: «سنة جديدة سعيدة، شكرا لدعمك وحبك أحبكم جميعًا».

يذكر أن الراقصة لورديانا، حظت على شهرة واسعة في مصر بعد ظهورها وهي ترقص على المهرجان الشهير إخواتي داخل إحدى صالونات التجميل.

وكانت الراقصة أعربت عن حبها الشديد لمصر، مشيرة إلا إنها تفضل البلاد لكن لا ترغب في الزواج من ابناءها.