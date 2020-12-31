روجينا تسخر من ببغاء قلد جملتها الشهيرة «يا عومري»: فدوى أثرت عليك (فيديو)

علاقات و مجتمع

ودعت الفنانة روجينا، عام 2020 على طريقتها الخاصة، إذ شاركت مقطع فيديو لا يتعدى مدته ثوانٍ عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لببغاء قلدّ جملتها الشهيرة «يا عومري»، التي اشتهرت بها خلال مسلسل البرنس، والذي شاركت به في السباق الرمضاني.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو، «احلى فيديو جالى لفدوى فى اخر2020 .. فدوى اثرت حتى على البغبغان يعمرى ».

ولقي مقطع الفيديو الطريف التي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف المشاهدات فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «فعلا هي شخصية اثرت عالكل ي عومررري، رسمياً فدوى سيطرت عالكل، سنة سعيدة عليكي يارب يا عومري، انتي عسل أوي يا روجينا، هابي نيو يير يا عومري، بحب دورك أوي يا فدوى يا عومري».

وكانت احتلفلت الفنانة روجينا، على طريقتها الخاصة بعيد ميلاد زوجها نقيب الفنانين أشرف زكي، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمع بينها وبينه وبين أفراد عائلتها، متحدثةً خلالها عن عمق العلاقة بينهم وتأثيره في حياتها، فضلًا عن مقطع فيديو قصير من حوار خاص أجرى لعائلتها وبناتها وهن يتحدثن عن والدهم الفنان.

فيما كانت شاركت الفنانة روجينا، في السباق الرمضاني لعام 2020، بمسلسل البرنس، بدور فدوى، مع الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع، وتفاعل الكثيرين مع الشخصية التي لعبتها الفنانة روجينا إذ أصبحت الكثيرات من الفتيات يقلدن طريقة حديثها ومكياجها وملابسها، بعدما لقيت صدى كبير وأصبحت إحدى الجمل الشهيرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.