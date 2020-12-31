مي الغيطي تستعيد ذكريات الكريسماس في باريس.. وشقيقتها تعلق (صورة)

لايف ستايل

شاركت الفنانة الشابة، مي الغيطي، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال إحتفالات الكريسماس العام الماضي، خلال تواجدها في فرنسا.

وأرفقت مي تعيلقا: «إحتفالات العام الجديد 2020، باريس»، وعلقت عليها شقيقتها ميار الغيطي: «أنتي دائما تجلبي السعادة والابتسامات أينما ذهبتِ ومتى ذهبتِ، بتمنى تكوني مبتهجة دائما، و2021 تجلب ليكي كل اللي بتتمنيه».

وظهرت الفنانة الشابة في الصورة، وهي مرتدية جاكيت باللون «الكافيه»، وبدون مكياج، وحاملة شنطة جلدية بنية اللون.

هجوم حاد على مي الغيطي بسبب فستانها في زفاف شقيقتها

ومنذ أسابيع، كانت تعرضت الفنانة مي الغيطي، لهجوم حاد، بعدما نشرت صورة تجمعها برفقة شقيقتها «ميار»، خلال حفل زفافها في الجونة.

وظهرت الفنانة الشابة، بفستان أزرق كشف عن ساقيها، وجاءت التعليقات: «نسيتي البنطلون»، «البنطلون ياه»، «إيه الفستان دا»، «يعني إيه واحدة فيكم العروسة برضو».

زواج ميار الغيطي

وفي أول أيام ديسمبر الجاري، احتفلت الفنانة ميار الغيطي، بزفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، حيث ظهرت إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

لورديانا تحيي حفل الزفاف

وكانت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، أحيت حفل زفاف الفنانة، ونشرت مجموعة من المقاطع المصورة، عبر خاصية "استوري" على حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تُحيي الحفل، رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

وظهرت «لورديانا»، وهي ترتدي بدلة رقص جريئة باللون الموف، مُرصعة بالفصوص والترتر اللامع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل للفنانة ميار الغيطي، وهي ترقص مع لورديانا، على أغنية "إخواتي".