إذا كنت تعاني من أرق الشتاء.. 5 أطعمة سحرية تساعدك على النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثيرون حالة من الأرق واضطراب النوم، ما يجعل أجسامهم في حالة من الكسل والخمول، إضافة إلى الشعور بتقلب المزاج، وللغلب على تلك المشكلة يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، نصائح ببعض الأطعمة التي يمكن تناولها لتساعدك على النوم في فصل الشتاء، وفقًا لموقع " onlymyhealth".

جوزة الطيب

لديها الكثير من الفوائد الصحية، لديها خاصية لتهدئة الجسم والأعصاب وراحة الجهاز العصبي، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.

ويُقترح استخدام نصف ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب، و 3-4 حبات لوز مطحون في كوب من الحليب في المساء أو قبل الذهاب إلى الفراش مباشرةً لمساعدتك على النوم.

فيحتوي الحليب على مادة التربتوفان التي تساعد في إفراز هرمونات السعادة وعندما يقترن بجوزة الطيب، فهو منشط مثالي للنوم، كما يمكنك أيضًا وضع عجينة رقيقة من مسحوق جوزة الطيب الممزوج بالسمن على عينيك وجبينك لمساعدتك على النوم.

الفراولة

تحتوي على سعرات حرارية أقل ويمكن الحصول عليها بسهولة في الشتاء، إذا كنت تستهلك كوبًا من عصير الفراولة الطازج قبل الذهاب إلى الفراش، فسوف يساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل ويقلل من الأرق، وإذا لم تستطع تناول العصير، يمكنك تناول حفنة من الفراولة بعد العشاء

شاي البابونج

تحتوي أوراق شاي البابونج على مضادات أكسدة تسمى "أبيجينين"، والتي تساعد على تقليل التوتر والحث على النوم، فهماك أشخاص يستهلكون كوبًا من شاي البابونج بعد العشاء يشعرون بمزيد من الاسترخاء والهدوء ويمكنهم النوم بشكل أفضل.

الموز

يمتاز الموز بأنه غني بالتريبتوفان الذي يعد مقدمة لهرمون السعادة السيروتونين، كما أنه يحتوي أيضًا على فيتامين B6 الذي يساعد في تنظيم هرمون النوم في الجسم، فيكفي حبة موز متوسطة الحجم يوميًا للحصول على العناصر الغذائية.

وينصح باستخدام الموز مع جوزة الطيب والتمر إضافة إلى كوب من الحليب وشربهم يوميًا بالمساء.

الفستق

يحتوي الفستق على مركبات فينولية تمنع انهيار هرمون النوم الميلاتونين، فقط عن طريق تناول 2-3 وحدات منه في اليوم أو في وقت لاحق في المساء يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الميلاتونين في الدم.

الفستق أيضًا غني بالدهون الجيدة والألياف والبوتاسيوم (لصحة القلب) والفوسفور(رائع لصحة العظام) وفيتامين ب 6 (للشعر والأظافر والعناية بالبشرة).