حتى لا تنخدع.. 7 نصائح لا تغفلها عند شراء العطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت ترغب في شراء العطور عليك معرفة بعض النصائح قبل الذهاب للمتجر، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص للخداع أثناء الشراء.

ولهذا نوضح لكم بعض النصائح التي تساعدك على اختيار العطور المناسبة لك دون التعرض للخداع، وفقا لموقعي "thefoxmagazine" و"theeverygirl".

- تحديد ميزانيتك:

يتم وضع أسعار العطور بداية من الكولونيا الرخيصة جدًا إلى العلامات التجارية الفاخرة، وسيساعدك تحديد ميزانيتك على تضييق نطاق الخيارات وسيوفر لك الكثير من الوقت.

- معرفة النوع الذي تشتريه:

حدد نوع العطر الذي تريده بناءً على استخدامك للعطر من قبل، وإذا كنت تخطط شراء العطر لإرضاء شخص ما، فتأكد من البحث عن العطور المعينة التي يحبها، وإذا كنت تريد استعمالها يوميا يمكنك في العمل، فقد ترغب في شراء رائحة أخف، وإذا كان الأمر يتعلق بالحفلات الكبيرة والمناسبات الرسمية، فاختر عطرًا يكون له تأثير أقوى.

- تجنب شراء العطور المثيرة ووضعها في العمل:

ربما لا تكون أي رائحة مسكرة محملة بالمسك مناسبة لمكان العمل، بدلاً من ذلك، اختر العطور ذات المكونات غير المزعجة، مثل الحمضيات أو الشاي الأخضر أو التفاح أو الخيار أو الأزهار البيضاء أو النعناع أو القرفة أو الخشب، وتتميز هذه الروائح بأنها هادئة وتتناسب جدا مع مكان العمل.

- افحص العطور بعناية قبل الشراء:

لا تنس أن تفحص بعناية كل عطر قبل الشراء، وقبل أن تبدأ برش العطر على معصمك، قم برشه أولاً على بطاقة أو ورقة وقرر ما إذا كنت ترغب في شرائه أم لا، وإذا لم يعجبك، فانتقل إلى العطر التالي، وبمجرد أن تجد رائحة تعتقد أنها مثالية، ابدأ باختبارها على جسمك، وضع كمية صغيرة على معصمك أو في مؤخرة ذراعك.

- لون زجاجة العطر

يرتبط لون زجاجة العطر بشكل عام بالرائحة، الألوان الفاتحة غالباً تعني أن العطر سيكون خفيفاً ومنعشاً، بينما الألوان الداكنة مرتبطة بالعطور ذات الرائحة القوية والثقيلة.

- ملمس الزجاجة

تمتلك العطور الأصلية عبوات زجاجية ناعمة وغطاء متناسق مع العبوة، بينما العبوات المقلدة تكون خشنة وسيئة في جودة الصنع، وفي بعض الأحيان تكون مصنوعة من البلاستيك .

- الرقم التسلسلي

عليك قبل شراء العطر مراجعة موقع الشركة المصنعة جيدا، وهذا لضمان أن المعلومات الموجودة على الموقع هي نفسها الموجودة على العبوة، أما بالنسبة للرقم التسلسلي، يجب النظر أسفل الزجاجة للتأكد من أن يتطابق الرقم التسلسلي الموجود على الزجاجة مع الرقم الموجود على غلاف العبوة.