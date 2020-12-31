إطلالات شتوية من شيماء سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - شيماء سليمان، مغنية وممثلة كويتية، حازت على جائزة أفضل ممثلة واعدة من مهرجان «المميزون في رمضان» عن دورها في مسلسل "لا موسيقى في الأحمدي"، وقدمت العديد من الأعمال المميزة في مسيرتها، ولأنها تشارك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من إطلالاتها الأنيقة، فقد استوحينا لكُنَّ اليوم منها أبرز الإطلالات الشتوية بالأسلوب المناسب لكل فتاة عربية.



المعاطف الشتوية الطويلة بأسلوب شيماء سليمان

المعاطف الشتوية الطويلة بأسلوب شيماء سليمان



برزت صيحة المعاطف الطويلة بشكل كبير في موضة شتاء هذا العام، ولنلهمك أفكارًا لتنسيقه يمكنك أن تتأنقي ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأبيض مع معطف أبيض طويل بكاروهات اللون الأحمر، وأكملت مظهرها بحذاء أسود رياضي، وفي إطلالة أخرى ارتدت بلوڤر رماديًّا مع معطف طويل رمادي مزين بكاروهات اللون الأزرق مع بنطال وحذاء باللون الأسود لخيار يومي بسيط، كما ظهرت بمعطف طويل باللون البيج مع أزياء باللون السماوي، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي وقبعة من الكاب لخيار عملي بسيط.

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إطلالات عملية بأسلوب كلاسيكي من شيماء سليمان

إطلالات عملية بأسلوب كلاسيكي من شيماء سليمان



تميل شيماء سليمان في إطلالاتها للطابع الكلاسيكي بشكل كبير، وفي شتاء هذا الموسم اعتمدت عدة إطلالات عملية، منها أطلت ببلوزة بيضاء بياقة مرتفعة مع بنطال من الجلد الأسود ومعطف بكاروهات اللون الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات من الجلد الأسود، فيما تأنقت ببنطال بني مع قميص أبيض وبلوزة من الصوف الأسود المزين بطبعات بيضاء، لخيار عملي مناسب لأجواء الصباح.

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تنسيق اللون البني في الشتاء من شيماء سليمان

تنسيق اللون البني في الشتاء من شيماء سليمان



اللون البني من الألوان المناسبة لفصل الشتاء بشكل كبير، حيث يبرز في كل عام، لذا يمكنك -عزيزتي- ارتداؤه بأسلوب شيماء سليمان، التي اختارت معطفًا طويلًا بكاروهات اللونين البني والأبيض مع بلوزة وبنطال باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي مع مجوهرات فضية بسيطة، وفي إطلالة أخرى نسقت فستانًا شتويًّا من الصوف المصمم بدرجة فاتحة من البني مع حزام أسود وبوت قصير باللون الأسود.

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