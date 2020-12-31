أزياء شتوية للمحجبات من منة السني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - منة السني، من أشهر "اليوتيوبرز" ومدونات الموضة المحجبات في الدول العربية، وتهتمُّ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم المعلومات المختلفة عن أساليب الموضة والجمال، ومع دخول فصل الشتاء رصدنا لكِ من حسابها على إنستجرام أحدث إطلالاتها الشتوية، حيث تمتلك أكثر من مليون و٨٠٠ ألف متابع.



تنسيقات اللون الأحمر مع الأزياء الحيادية

تنسيقات اللون الأحمر مع الأزياء الحيادية



اعتمدت منة السني على قطع الأزياء الحمراء مع الأزياء الحيادية، ومن أبرز تنسيقاتها تألقت ببنطال من الجلد الأحمر مع بلوزة ومعطف باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة من الجلد الأسود لخيار راقٍ وأنيق، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ معطفًا طويلًا أحمر مع بنطال من الجينز الأزرق وبلوزة مخططة بالعرض باللون الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء وبوت من الجلد الأسود، ولخيار آخر أطلت بقميص من كاروهات اللون الأسود والأبيض مع بنطال وحجاب باللون الأسود وبلوزة حمراء من الصوف، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض، كما ظهرت بقميص كاروهات باللونين الأسود والأحمر مع "هودي" أسود وبنطال من الجينز، وأكملت مظهرها باللون الأسود لخيار أنيق وبسيط.

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منة السني بإطلالات بألوان أنثوية للشابات

منة السني بإطلالات بألوان أنثوية للشابات



إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات الإطلالات الملونة في الشتاء، فيمكن لمنة السني أن تلهمك عدة خيارات محتشمة؛ حيث تأنقت ببلوڤر بنفسجي مع معطف بدرجة مختلفة من اللون البنفسجي وبنطال أبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللونين الذهبي والأبيض، وفي إطلالة يومية ومريحة نسقت "هودي" زهريًّا مع بنطال من القطن الرمادي ومعطف طويل زهري، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض، فيما اختارت بنطالًا بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل فوشيا لخيار عصري أنيق.

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تنسيقات الجينز في الشتاء من منة السني

تنسيقات الجينز في الشتاء من منة السني



تفضل الكثيرات من الشابات اختيار بنطلونات الجينز الملونة في الشتاء؛ لما تمنحه من مظهر أنيق وعملي مواكب لخطوط الموضة، لذا ارتدَتْ منة السني بنطالًا ومعطفًا من الجينز الأبيض مع بلوزة بيضاء وحقيبة وحذاء عمليين باللون الزهري، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال من الجينز الأسود مع بلوڤر بني مصمم بخطوط سوداء ومعطف أسود، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء باللون الأحمر لخيار أنيق ومميز، كما أطلت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مخططة عرضيًّا بالأسود، وأكملت مظهرها بحجاب أحمر وحقيبة من الجلد الأسود.

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