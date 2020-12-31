خلطة الزعتر لتوحيد لون البشرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - يتميز الزعتر بفوائد صحية وجمالية كثيرة، أهمها قدرته على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لذا نقدم لك ماسك الزعتر، لـ بشرة صافية و لون موحد:
خلطة الزعتر لتوحيد البشرة
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون
عناية بالبشرة
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
طريقة التحضير:
امزجي المكونات جيداً، ثم ضعيها على وجهك و اتركيها مدة 30 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر . يمكنك عمل هذا الماسك يوماً بعد يوماً، و ستظهر النتيجة في غضون 10 أيام يمكنك كذلك استعمال زيت الزعتر لترطيب وجهك من حينٍ إلى آخر، فهو مفيدٌ في تطهير البشرة.
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