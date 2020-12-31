خلطة الزعتر لتوحيد لون البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - يتميز الزعتر بفوائد صحية وجمالية كثيرة، أهمها قدرته على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لذا نقدم لك ماسك الزعتر، لـ بشرة صافية و لون موحد:

خلطة الزعتر لتوحيد البشرة

خلطة الزعتر



المكونات:



- ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون

عناية بالبشرة

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون



طريقة التحضير:



امزجي المكونات جيداً، ثم ضعيها على وجهك و اتركيها مدة 30 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر . يمكنك عمل هذا الماسك يوماً بعد يوماً، و ستظهر النتيجة في غضون 10 أيام يمكنك كذلك استعمال زيت الزعتر لترطيب وجهك من حينٍ إلى آخر، فهو مفيدٌ في تطهير البشرة.

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