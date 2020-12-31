5 اتجاهات جديدة للعناية بالبشرة ستكون الأبرز في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - كان من المتوقع أن يكون 2020 عاماً بارزاً في مجال العناية بالبشرة، لكن أتت جائحة كورونا لتغير المعادلة. لكن عام 2021 سيشهد اتجاهات جديدة من المتوقع أن تكون الأبرز وتفرض نفسها بقوة على عالم الجمال عموماً والعناية بالبشرة خصوصاً، مثل شد الوجه بالسوائل والتقشير الكيميائي في المنزل وغيرها من تقنيات العناية بالبشرة. وفي هذا المقال نرصد لك 5 اتجاهات جديدة في مجال العناية بالبشرة ستكون الأبرز في 2021.



1- علاجات "الماسكني"

علاجات الماسكني



الماسكني مشكلة تجميلية جديدة فرضها فيروس كورونا، وهي تحديداً حب الشباب الناتج من ارتداء الكمامة الواقية، مترافقاً مع ظهور تشققات وتهيج جلد. بالتالي، سينصب تركيز العديد من العلاجات الطبية والموضعية في عام 2021، على التقليل من ظهور البثور النشطة وعلاج فرط التصبغ والندبات.

تابعي المزيد : فوائد وضع العسل على الوجه قبل النوم



2- بدائل لطيفة من الريتينول

بدائل لطيفة من الريتينول



سيستمر الريتينول مكوناً رائداً في عام 2021، وذلك بفضل فوائده الكثيرة للبشرة، في مقدمها زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة وتجديد خلايا الجلد، والمساعدة في معالجة حب الشباب والتخلص من انسداد المسام وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتوحيد لون البشرة... لكن تخشى كثيرات من النساء من تجربة الريتينول على بشرتهن خوفاً من أن يتسبب في تهيج الجلد. لذلك، ستكون هناك بعض مضادات الأكسدة الفعالة والبدائل النباتية للريتينول، والتي ستساعد في معالجة مشاكل وعيوب البشرة المذكورة آنفاً.

تابعي المزيد : نصائح جمالية هامة لإطلالة مميزة



3- علاجات تجميلية مبسطة

علاجات تجميلية مبسطة



في عام 2021، ستحل الإجراءات والعلاجات التجميلية المبسطة محل العلاجات التجميلية الضخمة، والتي ستنتج منها نتائج أكثر طبيعية. فالتعديلات الطفيفة على الوجه ستكون بديلاً من الخضوع لعملية شد وجه ضخمة أو جراحة ترميمية، وهذا الأمر يخفف من القيود المالية والوقت الطويل الذي تتطلبه الجراحات الكبرى.

تابعي المزيد : أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة من صنع يديك



4- عمليات شد الوجه بالسوائل

عمليات شد الوجه بالسوائل



إذا كان مصطلح شد الوجه يخيفك، فعام 2021 سيقدم لك مصطلح عمليات شد الوجه بالسوائل، وهو أحدث تقدم في مجال تجديد شباب بشرة الوجه، والذي يُستخدم فيه الحشو والبوتوكس والليزر غير الجراحي لإعطائك نتائج مماثلة من دون الخضوع لعملية جراحية. فعمليات شد الوجه بالسوائل تعمل على تسمين الوجه وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وإعادة تحديد خط الفك وعظام الوجنتين من خلال إضافة الفيلر والبوتوكس الى مناطق معينة من الوجه، وذلك وفقاً لرغبات ومتطلبات كل امرأة.

تابعي المزيد : مستحضرات مكافحة التجاعيد تنصح بها النجمات



5- التقشير الكيميائي المنزلي



بدأت كثيرات من النساء بالبحث عن طرق للعناية بالبشرة تمنحهن نتائج مماثلة لتلك التي تقدمها عيادات التجميل، في مقدمها التقشير الكيميائي في المنزل، الذي سيكون الاتجاه الأبرز في عام 2021. إذ إنه أكثر لطفاً على البشرة وفعال ويساعد في معالجة الكثير من مشاكل البشرة، بدءاً بأضرار أشعة الشمس مروراً بالخطوط الدقيقة وحب الشباب وصولاً الى تفاوت وتغير لون الجلد.

تابعي المزيد : خلطات من مطبخك لتفتيح منطقة الرقبة