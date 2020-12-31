أصالة تطلب الدعاء من متابعيها في نهاية 2020: ازداد الليل سوادا (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طالبة الدعاء لها في نهاية عام 2020 واستقبال عام جديد.

ونشرت أصالة، صورتها وهي مرتدية جاكيت من اللون الفوشيا، معلقة عليها: «مهما صعبت وازداد الليل سوادًا واشتد الشتاء بردًا وخوفا لابد أن تنجلي .. حتمًا غدًا أجمل .. فالأمل يتمثل لنا بأحبة طبطبوا وحنوا.. وأوفياء لم تثنيهم شكوانا من قسوة الأيام عن فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النور».

وتابعت أصالة: «في هذا العام الجديد الذي أقف فيه مع المتوسلين بدعوة لله عز وجل أن يجعل لنا في عامنا الجديد عمرًا جديد.. يكون لنا فيه جميعًا أيام تنسينا أيامًا مضت لم تكن بالحسبان .. أدعو لي وإياكم بعام خير وصحة ونجاح وعزيمه.. كل عام والطيبون بخير».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق والدعاء لها: «الله يهدي سرك.. بنحبك يا صولا.. كل عام وأنتي بخير.. كل يوم بندعيلك وربنا يشهد».

أصالة وطارق العريان

وكانت أزمة أصالة وطارق العريان عادت للظهور من جديد، حين علقت المطربة السورية على الظهور الأول الذي جمع بين طليقها وحبيبته الموديل السورية نيكول سعفان، في الحفل الذي نظمته الأخيرة في منزلها بمناسبة احتفالات الكرييسماس.

ونشرت أصالة وقتها، صورة من الحفل، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ووصفتها بالتفاصيل البشعة، معلقة عليها: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».