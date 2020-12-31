- 1/2
- 2/2
علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طالبة الدعاء لها في نهاية عام 2020 واستقبال عام جديد.
ونشرت أصالة، صورتها وهي مرتدية جاكيت من اللون الفوشيا، معلقة عليها: «مهما صعبت وازداد الليل سوادًا واشتد الشتاء بردًا وخوفا لابد أن تنجلي .. حتمًا غدًا أجمل .. فالأمل يتمثل لنا بأحبة طبطبوا وحنوا.. وأوفياء لم تثنيهم شكوانا من قسوة الأيام عن فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النور».
وتابعت أصالة: «في هذا العام الجديد الذي أقف فيه مع المتوسلين بدعوة لله عز وجل أن يجعل لنا في عامنا الجديد عمرًا جديد.. يكون لنا فيه جميعًا أيام تنسينا أيامًا مضت لم تكن بالحسبان .. أدعو لي وإياكم بعام خير وصحة ونجاح وعزيمه.. كل عام والطيبون بخير».
وتفاعل معها متابعوها في التعليق والدعاء لها: «الله يهدي سرك.. بنحبك يا صولا.. كل عام وأنتي بخير.. كل يوم بندعيلك وربنا يشهد».
أصالة وطارق العريان
وكانت أزمة أصالة وطارق العريان عادت للظهور من جديد، حين علقت المطربة السورية على الظهور الأول الذي جمع بين طليقها وحبيبته الموديل السورية نيكول سعفان، في الحفل الذي نظمته الأخيرة في منزلها بمناسبة احتفالات الكرييسماس.
ونشرت أصالة وقتها، صورة من الحفل، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ووصفتها بالتفاصيل البشعة، معلقة عليها: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تطلب الدعاء من متابعيها في نهاية 2020: ازداد الليل سوادا (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.