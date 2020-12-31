قد لا تعود.. ما المدة التي يستغرقها مريض "كورونا" لاستعادة الشم والتذوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير من شخص لآخر، وقد يكون فقدان حاستي الشم والتذوق من أكثر الأعراض إثارة للجدل، إذا فقدت قدرتك على الشم أو التذوق، فقد تتساءل عن المدة التي ستستغرقها قبل استعادة أي من الوظيفتين، ليس للعلم إجابة محددة، حاول موقع "eatthis" إيجاد إجابة لهذا السؤال.

ووفقًا لمجلة Scientific American، فإن ما يقدر بنحو 80٪ من المصابين بـ COVID-19 يعانون من اضطرابات في الرائحة، لكن إحدى الدراسات تقول أن هذا الرقم قد يصل إلى 98٪ - بل إن بعض الخبراء يصفونه بأنه من الأعراض "الأساسية".

كانت أطول مدة تم الإبلاغ عنها للمرضى البالغين الذين ليس لديهم حاسة شم هي ما بين 5 إلى 10 أيام ولم يكن لديهم حاسة تذوق كانت 10 أيام في تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي شمل البالغين مع اختبار COVID-19 إيجابي بين مارس ويونيو 2020، ولكن في حين أن فقدان حاسة التذوق والشم يمكن أن يتحسن في غضون أسبوعين، إلا أنه قد يستمر لفترة أطول لدى بعض المرضى.

من بين أولئك الذين يعانون من فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بعدوى فيروسية، فإن ما بين 60٪ و 80٪ لديهم فرصة لاستعادة "بعض" الوظيفة في 365 يومًا ، وفقًا لـ Harvard Health Publishing كتب ليو نيوهاوس:"الخبر السار هو أن الخلايا العصبية الشمية قادرة على التجدد.. بينما النبأ السيء هو أنه لن يعود الجميع إلى مستوى أدائه قبل COVID وللأسف، قد لا يستعيد بعضنا حاسة الشم أو التذوق على الإطلاق."

وأضاف الدكتور نيكولاس روان، الأستاذ المساعد في طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة في جامعة جونز هوبكنز، أن خيارات العلاج "ليست رائعة"، مقترحًا التدريب على الرائحة عن طريق شم الروائح عمدًا مثل الزيوت الأساسية كل يوم، أما بالنسبة لتمرين براعم التذوق تلك، فتكون عبر تناول أكلات صحية.