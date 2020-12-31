خبراء يفسرون الأسباب.. لماذا يجب الحفاظ على لقاح كورونا باردًا جدًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تلقى أكثر من مليوني شخص جرعة من اللقاحين الجديدين ضد فيروس كورونا منذ منتصف ديسمبر الجاري، لكن سباق اللقاحات ومنحها للمواطنين لم يكن بالأمر السهل، فيجب أن يكون لقاح Pfizer-BioNTech على وجه التحديد مخزنًا في درجات حرارة تحت الصفر، ما يجعله يحتاج إلى مخزونًا لوجسيتيًا من الثلج الجاف والمجمد المخصص له، بينما يظل لقاح موديرنا مستقرًا عند درجات حرارة أكثر اعتدالًا، فإنه يجب أن يظل مجمداً طوال فترة الشحن والتخزين على المدى الطويل، فيبدو أن هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها أولا، تتعلق بعملية حفظ اللقاح ونقله.

واستعرض موقع "health" متطلبات التخزين البارد للقاحات، محاولًا الإجابة على سؤال يدور حول سبب أهمية الاحتفاظ بلقاحات COVID-19 الجديدة شديدة البرودة، إضافة إلى كيفية التأكد من أن تخزين اللقاح الذي ستحصل عليه بشكل صحيح.

لماذا يجب أن تبقى لقاحات COVID شديدة البرودة؟

يتعلق الأمر بمكون مهم للغاية messenger RNA أو mRNA وهوالحمض النووي أو المادة الوراثية، فتعلم الخلايا المناعية لدينا كيفية صنع بروتين سبايك الموجود في الفيروس المسبب لـ COVID-19 وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويستجيب الجهاز المناعي عن طريق تكوين أجسام مضادة ضد هذا البروتين المحدد، وفي النهاية يتعلم كيفية حماية الجسم من الفيروس في المستقبل.

بطبيعتها، جزيئات المادة الوراثية غير مستقرة، إذا بقيت لفترة طويلة، يمكن لخلايانا أن تجمع مستويات ضارة من البروتينات التي تساعد في تكوينها، فتقول ليزا موريسي طبيبة في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة تولين، إن المادة الوراثية تتحلل بسرعة، وأن هناك أيضًا إنزيمات في البيئة وفي كل مكان حولنا تعمل على تكسير الحمض النووي الريبوزي.

يقوم صانعو اللقاحات أيضًا بتغليف messenger RNA في الجسيمات النانوية الدهنية، فتساعد هذه الفقاعات الصغيرة من الدهون في نقل الرنا إلى خلايانا وتوفر درجة من الحماية ضد الإنزيمات التي يمكن أن تدمر المادة الوراثية الهشة.

تقول تيموثي ليز، المدير التنفيذي لخدمات الصيدلة لنظام أتلانتيك هيلث سيستم نيو جيرسي، إنه يشبه "M&M"فإذا كان لديك شوكولاتة في يدك، فسوف تذوب، ولكن مع طلاء الحلوى من الخارج ، فإنها لن تذوب.

وأضاف أنه ومع ذلك، لا يكفي طلاء الجسيمات النانوية الدهنية لحماية الرنا المرسال، وهنا يأتي دور التخزين البارد، موضحًا أن الإنزيمات التي تكسر الرنا المرسال لا تعمل في درجات حرارة شديدة البرودة.

وهذا يعني ما بين -13 درجة فهرنهايت و 5 درجات فهرنهايت للقاح موديرنا وقطب القطب الشمالي الصريح -112 درجة فهرنهايت إلى -76 درجة فهرنهايت للقاح من شركة فايزر، تحدد صيغ الجسيمات النانوية الدهنية المحددة، والتي يحتفظ بها صانعو الأدوية سرية، مدى برودة اللقاحات، ومن ثم متطلبات التخزين المختلفة.

الحفاظ على برودة اللقاح

يعتمد الحصول على اللقاحات للمرضى بأمان على "سلسلة التبريد"، أو التسليم المتحكم في درجة الحرارة، في كل خطوة على الطريق من الشركة المصنعة إلى مراكز الشحن، ثم على الطائرات والشاحنات إلى العيادة.

قالت الشركة، نظرًا لأن لقاح موديرنا آمن في درجات حرارة المجمد القياسية، فإنه لا يتطلب معالجة خاصة بشكل غير عادي تتجاوز ما هو متاح بالفعل في سلسلة التبريد، يجب أن يكون توزيعها بسيطًا نسبيًا.

لكن لقاح فايزر قصة أخرى، إنها معبأة في الثلج الجاف وشحنها في حاويات حرارية خاصة، كاملة مع أجهزة استشعار تتبع الموقع ودرجات الحرارة، للتأكد من بقائها ضمن نطاق درجة الحرارة المطلوبة، وبمجرد وصول اللقاح إلى وجهته بعد يوم أو يومين، توصي شركة Pfizer بوضعه في ثلاجة ذات درجة حرارة منخفضة للغاية، وهي معدات متخصصة باهظة الثمن لا تتوفر غالبًا خارج المستشفيات الكبيرة.

تمتلك مرافق الرعاية الصحية أيضًا خيار الاحتفاظ بلقاحات Pfizer في حاوياتها الحرارية وإضافة ثلج جاف طازج كل خمسة أيام لمدة تصل إلى شهر، أو تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام، ولكن بين المخاوف من نقص الجليد الجاف وصعوبات الجدولة لضمان وصول كل جرعة مذابة في ذراع شخص ما قبل انتهاء صلاحيتها، فإن توزيع لقاح Pfizer على بعض المجتمعات (خاصة المناطق الريفية) مليء بالتحديات.

توضح تيموثي ليز، المدير التنفيذي لخدمات الصيدلة لنظام أتلانتيك هيلث سيستم نيو جيرسي: "إنه ضغط كبير على الموارد وسلسلة التوريد.. فمع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا بشكل أكبر، سيتأكدون من أنه يمكنهم توصيل اللقاح في أيدي أي شخص لديه ثلاجة".

التحق من درجة حرارة اللقاح

بينما تشق لقاحات COVID-19 طريقها عبر سلسلة التبريد، يتم تتبع درجات الحرارة، كما تتم مراقبتهم في وجهاتهم بشكل يومي باستخدام مسجل بيانات رقمي مع مسبار يمكن أن يعكس بدقة درجة حرارة اللقاح.

تقول ليز إن التحقق من أن اللقاح الذي تحصل عليه ظل باردًا بدرجة كافية يمكن أن يكون بسيطًا مثل طلب سجلات درجات الحرارة هذه، مضيفة أن مديري الصيدليات يتابعون بالفعل هذه المعلومات لمفتشي الدولة.

وتضيف: "من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت كل منشأة صحية ستوفر هذا المستوى من الشفافية أم لا، في بعض الحالات، قد يحتاج المرضى ببساطة إلى الوثوق بالنظام والضمانات التي يوفرها".

وأكدت ليزا موريسي طبيبة في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة تولين، على ضرورة أن نضع ثقتنا في الأطباء والصيدليات الذين يقدمون اللقاح لنا، وأن لديهم ضوابط الجودة للتأكد من أنهم يتبعون متطلبات الشركات المصنعة.