كورونا اليوم: علامة تحذير للسلالة الجديدة.. وبشرى سارة للحوامل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علامة تحذير للسلالة الجديدة

وفقا لصحيفة "express"، البريطانية، فإن "تناسق البراز" أو "الإسهال"، قد يكشف إصابتك بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة ثم انتشرت في عدة دول.

ويعد الإسهال أحد الأعراض المعدية المعوية الأكثر اعتدالًا والأكثر انتشارًا، حيث وجد الباحثون في جامعة ستانفورد أن ثلث المرضى الذين خضعوا للدراسة مع إصابة خفيفة من كوفيد-19، لديهم أعراض تؤثر على الجهاز الهضمي، وجدت دراسة أخرى نشرها باحثون في بكين أن ما بين ثلث إلى 79 في المائة من الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي.

بشرى سارة للحوامل

تم تحديث الإرشادات السريرية لـ فيروس كورونا بشأن لقاح فايزر Pfizer-BioNTech من قبل (وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية).

وتشير الدلائل المستجدة إلى أن النساء الحوامل يمكن أن يحصلن على اللقاح إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وذكرت لجنة الطب البشري أن الأمهات الحوامل والمرضعات بحاجة إلى مناقشة فوائد ومخاطر أخذ لقاح الفيروس التاجي مع أخصائي الرعاية الصحية.

تقارير: إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ"كوفيد-19" بعد أسبوع من تلقي اللقاح

زعمت تقارير أن أحد الممرضين في كاليفورنيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أكثر من أسبوع من تلقي اللقاح، على الرغم من أن الخبراء الطبيين يقولون إن الجدول الزمني اعتيادي.

وتلقى ممرض الطوارئ، ماثيو دبليو، الذي يعمل في مستشفيين مختلفين في سان دييجو، لقاح فايزر لفيروس كورونا في 18 ديسمبر، وأبلغ في البداية عن ألم في الذراع لمدة يوم واحد، حسبما أفادت روسيا اليوم، وشعر الممرض البالغ من العمر 45 عاما بالمرض، بعد انتهاء نوبته في وحدة "كوفيد-19".

بدء تجارب علاج جديد قد يمنع الفيروس

جنّد علماء في المملكة المتحدة أول المشاركين في العالم ليكونوا جزءا من دراسة جديدة طويلة المفعول للأجسام المضادة، وفقا للتقارير.

وإذا كان العلاج فعالا، فقد يمنح أولئك الذين تعرضوا بالفعل لـ SARS-CoV-2 الحماية من الإصابة بـ"كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم، وهذا العلاج الجديد بالأجسام المضادة، المسمى AZD7442 وطورته UCLH وAstraZeneca.

و AZD7442 عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة AZD8895 وAZD1061، وكلاهما يستهدف مجال ربط المستقبل لبروتين SARS-CoV-2.