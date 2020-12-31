طريقة إخفاء الذقن المزدوجة بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 06:31 مساءً - الذقن المزدوجة أو ما يُسمى بـ"اللغلوغ"، تُعدّ من العلامات الجسدية الأكثر شيوعًا، وهي الحالة التي تكون فيها رقبة المرأة وذقنها أكبر من المفترض، وتعد إحدى أصعب المناطق من الجسم استجابة لإنقاص الوزن أو الشدِّ، وتكون في العادة نتيجة السمنة أو التقدُّم في العمر، فإذا كنتِ تبحثين عن حلٍّ سريع لإخفاء هذا العيب المزعج في وجهكِ، ما عليكِ سوى إتقان بعض تقنيات المكياج الجيّدة التي تمنح مظهرك إطلالة أكثر شبابية وتألقًا.



كيفية تطبيق مكياج الذقن المزدوج

تطبيق مكياج الذقن المزدوج



لإخفاء الذقن المزدوجة أو ترهُّل الذقن عليكِ اتباع عدة حِيَل، أهمها توجيه الانتباه إلى المنطقة العلوية من الوجه كالخدين والعينين، لذلك انتقي الألوان الداكنة اللامعة في مكياجك، وستلاحظين الفرق في الحال، ثم عززي خط الفك ليجعل الذقن يبدو صغيرًا ونحيلًا، وذلك من خلال إضافة القليل من البرونز والبودرة من أجل تقليص حجم الذقن المزدوج.

ومن الحيل الجيدة أيضًا جذب الانتباه إلى الشفتين، من خلال استعمال أحمر شفاه بلون صارخ وجريء، مع إضافة القليل من اللمعان، كما ننصحك بإظهار خط الرقبة حيث يتمّ التركيز على عظام هذه المنطقة، ولذلك أضيفي القليل من الوميض على خطّ الرقبة والمنطقة المحيطة، وبالتأكيد لا يمكن الاستغناء عن الكونتور في حال إخفاء أي تفصيل من الوجه؛ حيث يمنحك بدوره تقاسيمَ مثالية للوجه، وقبل دمج الكونتور الكريمي، طبّقي كونسيلر فاتح تحت العينين لإخفاء الهالات السوداء، ووسط الجبين لإضاءة هذه المنطقة على الذقن من الأمام وأسفل خطوط البرونز عند الخدين، لتحديد هذه المنطقة وتنحيف الوجه بالكامل، وأسفل الأنف قومي بدمج الكونسيلر بواسطة إسفنجة الوجه.

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طبقي الخطوات بالتفصيل :

قومي بدمج الكونتور



وحاولي ألَّا تدمجي البرونز مع الكونسيلر وإلا سوف تحصلين على لون بشرة داكنة، وتذكري أن طريقة وضع الكونتور تعتمد على طريقة دمجه، فقومي بدمج الكونتور نحو الأسفل باتجاه الرقبة لتنحيف هذه المنطقة، وطبقي أحمر الخدود على الوجنتين والهايلايتر على منتصف الأنف وأعلى الخدود، لمنح الضوء في هذه المناطق.



ومن المهم جدًّا اختيار التدرُّج المناسب من البرونز، لذا ننصحك باختيار البرونز الذهبي إذا كان لون بشرتك يتراوح بين القمحي إلى الداكن جدًّا، أما إذا كنتِ تتمتعين بلون بشرة فاتح فطبقي البرونز الزهري، واستخدمي الكونتور بظلٍّ واحدٍ أغمق من الذي تستخدمينه عادةً على وجهكِ، واحرصي ألّا يكون غامقًا جدًّا؛ حتى لا يبدو وكأنّ لديك لحية.



المكياج من أكثر الأمور التي تساعد على إظهار المرأة بإطلالة متألقة خالية من العيوب؛ حيث يعمل على إظهار مفاتنها وإخفاء مشاكل الوجه المختلفة، وحتى الرقبة، ولأن الذقن المزدوجة من أكثر المشكلات التي باتت تعاني منها النساء بشكل كبير في الفترات الحالية، قدمنا لكِ طريقة تطبيق المكياج لإخفاء هذا العيب.

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