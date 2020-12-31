كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 06:31 مساءً - لقد أصبحنا على قاب قوسين من نهاية عام 2020، ولا بد للمرأة أن تطلع على أفضل مستحضرات المكياج التي صدرت عن العلامات التجارية في هذا العام، والتي استطاعت أن تترك بصمة واضحة على وجه المرأة، وتستحق لقب الأفضل.

وفي هذا المقال، نرصد لك حصاد 2020 لأفضل مستحضرات المكياج.



MAC Studio Fix Soft Matte Foundation Stick

MAC Studio Fix Soft Matte Foundation Stick



لقد صُمم كريم الأساس هذا من علامة ماك MAC، ليمنح المرأة تغطية طبيعية مشرقة تدوم لساعات طويلة، وهو يتميز بتركيبته السلسة القابلة للمزج التي تترك على البشرة لمسة نهائية غير لامعة، كما أنه لا يجفف البشرة ولا يستقر في الخطوط الدقيقة، وهذا ما جعله من بين أفضل مستحضرات المكياج في 2020.

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Marc Jacobs Beauty Accomplice Concealer & Touch-Up Stick

Marc Jacobs Beauty Accomplice Concealer & Touch-Up Stick



يتميز هذا الكونسيلر من مارك جاكوب، بتركيبته الكريمية الناعمة التي تموه العيوب من دون أن تترك أي خطوط أو تكتلات، وهو يوفر تغطية متوسطة الى كاملة، مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي. وهو مناسب جداً للنساء اللواتي يعانين من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.

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Becca Glow Silk Highlighter Drops

Becca Glow Silk Highlighter Drops



يوفر هذا الهايلايتر من علامة بيكا Becca، للبشرة توهجاً طبيعياً، من دون أن يثقلها، مما يضمن نتائج رائعة على البشرة. يكفي أن تضعي منه بضع قطرات على النقاط العالية من الوجه، أي عظام الوجنتين، الصدغين، وجسر الأنف.

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Anastasia Beverly Hills Jackie Aina Palette

Anastasia Beverly Hills Jackie Aina Palette



تحتوي هذه الباليت على مجموعة رائعة من ظلال العيون بألوان مكثفة، يبلغ عددها 14 ظلاً، ويمكن استخدامها لتنفيذ جميع أساليب مكياج العيون التي ترغبين فيها، وهي تعد إضافة قيّمة الى حقيبة مكياج المرأة، لا سيما تلك التي تضع المكياج بشكل يومي.

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Make Up For Ever Artist Color Pencil

Make Up For Ever Artist Color Pencil



ينساب قلم تحديد الشفاه هذا على شفتيك بسهولة ليمنح شفتيك لوناً مثالياً يدوم طويلاً من دون أن يتحول الى خطوط دقيقة، فلا تحتاجين معه الى استخدام أي أحمر شفاه، فهو يغنيك عن الروج ويجعل الشفاه أكبر حجماً وأكثر بروزاً. كل ما عليك فعله هو تمرير القلم على شفتيك مرة واحدة لا أكثر، وإن رغبت في لمسة لامعة، ضعي طبقة من ملمع الشفاه فوقه.

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Stila Magnum XXX Mascara

Stila Magnum XXX Mascara



لقد استحقت هذه الماسكرا بجدارة أن تكون ضمن أفضل مستحضرات المكياج لعام 2020، فهي تمنح الرموش حجماً وطولاً ولا تتكتل إطلاقاً، وهي تأتي على شكل ساعة رملية لتلامس كافة الشعيرات وتجعلها طويلة وكثيفة مهما كانت قصيرة أو خفيفة.

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