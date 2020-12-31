مي كساب: «أوكا بيغير عليا.. حرمني من الكعب العالي والقصير» (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدث الفنانة مي كساب عن غيرة زوجها المطرب الشعبي أوكا، عليها وعدم موافقته على ارتداء بعض الملابس، وعن موافقتها لذلك، فهي ترى أنه لن يكون رجلا شرقيا إذا لم يفعل ذلك.

وأوضحت «مي» خلال لقائها في برنامج «صباح الخير» مع الإعلامية ريهام سعيد، أنه بعد زواجها من أوكا، لم تعد ترتدي «الكات والكعب العالي»: «بيتخانق معايا على اللبس طبعًا.. مبقاش في كت وقصير والكعب العالي مبيحبوش.. كل دا بالنسبالي ذكريات.. وفي فرحي كنت لبسة كوتشي ومبقتش أعرف ألبس كعب عالي خالص.. والفستان السواريه بكم».

وتابعت «مي» بأن والدتها قبل وفاتها كانت تضيق عليها فيما يخص الملابس، لذلك بعد وفاتها تبدلت أحوالها: «في سنة كدا من حياتي بعد وفاة ماما.. انفجرت فيها.. لأن ماما كانت ماسكة عليا أوي لما كانت عايشة.. وفي فستان لبسته في فرح صحبتي أتمنى أن الصور دي تختفي».

وذكرت «مي» أن أوكا بدأ معها تدريجيًا وصولًا إلى منعه من ارتداء «الكات والكعب العالي»: «كنت أول مرة أسمع راجل بيقول كدا.. ومبقتش أعرف ألبس كعب عالي خالص حتى في التصوير».

ووصفت «مي» إن والدتها، التي رحلت قبل سبع سنوات كانت تمثل كل شيء بالنسبة لها، وهي لم تحضر زواجها، وعندما كانت تبكي وتضغط عليها في موضوع الزواج كانت تطلب منها التوقف عن المحاولة: «أمي توفت من 7 سنين.. ومحضرتش لا فرحي ولا شافت أولادي.. لكن ليا طقوس بعملها مع بناتي قبا ما ننام.. لازم نقرأ قرآن وندعي لماما».

وكانت الفنانة مي كساب نقلت إلى المستشفى خلال الفترة الماضية، بعدما تعرضت لالتهاب شديدة في المعدة، لكنها خرجت في أفضل حال وصحة جيدة.