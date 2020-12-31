نصائح «الصحة العالمية» للحفاظ على صحة الأطفال العقلية في زمن كورونا

علاقات و مجتمع

يتعرض الأطفال للضغط العصبي والنفسي بسبب خوف الآباء الزائد عن الحد أحيانا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك محاولة منعهم من الخروج والاختلاط، كما أنه للعزلة الاجتماعية تأثيراتها السلبية على الأطفال بشكل خاص، لذا قدمت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح للآباء للحفاظ على الأطفال، وصحتهم العقلية والنفسية.

التخلص من الإجهاد

خلال تلك الفترة من الممكن أن يعاني الأطفال من الإجهاد بطرق مختلفة مثل التشبث أكثر بالآباء أو المعاناة والقلق، أو التبول اللاإرادي وما إلى ذلك، لذلك من واجب الآباء الاستجابة لردود فعل الأطفال بطريقة داعمة، مع الاستماع إلى مخاوفهم ومنحهم المزيد من الحب والاهتمام.

الحب والاهتمام

في كثير من الأحيان كل ما يحتاجه الأطفال هو الحب والاهتمام خاصة في الأوقات الصعبة، لذا يجب منحهم المزيد من الوقت والاهتمام والحب، في وقت الجائحة.

كما يجب الاستماع إلى الأطفال، والتحدث معهم بلطف والاطمئنان عليهم، إذا كان ذلك ممكنًا، امنح الفرصة للطفل للعب والاسترخاء.

ابق على اتصال

على مقربة من والديه وعائلته، هو أفضل حال للأطفال، حيث يجب تجنب فصل مقدمي الرعاية الصحية له عن أبويه قدر الإمكان، في حالة حدوث الانفصال في حالة علاج أحد الأبوين، أو علاجه هو نفسه يجب التأكد من الاتصال المنتظم عبر الهاتف والتأكد من صحتهم الجيدة.

حافظ على الروتين

يجب وضع روتين يومي وجداول زمنية منتظمة قدر الإمكان، في بيئة جديدة، بما في ذلك المدرسة، والتعلم وكذلك وقت اللعب بأمان والاسترخاء.

الصراحة

يجب أن تكون صريح مع طفلك واشرح ما يجري الآن، وقدم لهم حقائق وأعطهم معلومات واضحة حول كيفية تقليل خطر الإصابة بالمرض بكلمات يمكنهم فهمها اعتمادًا على أعمارهم.

يشمل هذا أيضًا تقديم معلومات حول ما يمكن أن يحدث، على سبيل المثال إخبارهم بأنه قد لا يشعر أحد أفراد الأسرة أو الطفل بحالة جيدة، وقد يضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لبعض الوقت حتى يتمكن الأطباء من مساعدتهم على الشعور بالتحسن.