مي حلمي بإطلالة «بيضاء» في وداع 2020.. «عقبال الحب الجديد» (صور)

لايف ستايل

بأزياء بيضاء كلاسيك، تجملت المذيعة مي حلمي، في أحدث جلسة تصوير لها في آخر يوم بالسنة الجديدة، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي حازت على إعجاب جمهورها.

جمهور مي حلمي: عقبال ما تطلي بالأبيض مع حب جديد

وظهرت مي حلمي، بأزياء بيضاء اللون، مزودة بأكمام طويلة مع تسريحة شعر انسيابية طويلة، ومكياج بسيط، معتمدة على عدسات لاصقة زرقاء اللون، معلقة: «صباحو».

ومنذ نشرها جلسة التصوير، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «ملكة جمال المذيعات»، و«أحلى ست في المجرة كلها»، و«ده أحلى وداع لـ2020 ولا إيه»، و«عقبال ما تطلي بالأبيض مع حب جديد»، في إشارة إلى تجربة انفصالها عن المطرب الشاب محمد رشاد.

مي حلمي تتحدث عن انفصالها

نشرت «مي» مقاطع فيديو عدة عبر خاصية «أستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، تتحدث خلالها لأول مرة عن تفاصيل جديدة حول انفصالها من المطرب محمد رشاد، قائلة: «من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت المذيعة الشابة حديثها: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

واستطردت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

وعلى الجانب الآخر، رد الفنان محمد رشاد على ما قالته طليقته، قائلا في مقطع فيديو عبر إنستجرام: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي أتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل».

واختتم المطرب الشاب حديثه، قائلا: «ومش عاوز أتكلم لأن إن الله حليم ستار».