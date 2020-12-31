

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم ارتداء الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين

عادة يقبل عليها العديد من الأشخاص رغم خطورتها في زمن كورونا

لماذا يشكل خطرا؟

عدم ارتداء الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين، قد يتسبب في نقل فيروس كورونا إليك من خلال الرذاذ والنفس.

كيف نحمي أنفسنا؟

الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب هذا الأمر لحماية نفسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.