تطورات مبشرة.. النساء الحوامل سيحصلن على لقاح كورونا في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم تحديث الإرشادات السريرية لـ فيروس كورونا بشأن لقاح فايزر Pfizer-BioNTech من قبل (وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية).

وتشير الدلائل المستجدة إلى أن النساء الحوامل يمكن أن يحصلن على اللقاح إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وكانت قد تمت الموافقة رسميًا في أوائل شهر ديسمبر على استخدام لقاح فايزر، لكن الجديد في الأمر أنه يمكن الآن إعطاءه للنساء الحوامل والمرضعات، على الرغم من أن هذا يعتمد على الحالة، كما تم طرح تحديثات أخرى.

وذكرت لجنة الطب البشري أن الأمهات الحوامل والمرضعات بحاجة إلى مناقشة فوائد ومخاطر أخذ لقاح الفيروس التاجي مع أخصائي الرعاية الصحية.

ويجب اتخاذ قرار بشأن الحصول على لقاح فايزر Pfizer-BioNTech أم لا بناءً على الظروف الفردية وحالة لكل شخص.

الحساسية

في السابق، لم يُسمح للأشخاص الذين يعانون من الحساسية - تجاه الطعام أو اللقاحات أو الأدوية - بأخذ اللقاح، الآن، مع وجود المزيد من البيانات حول 800 ألف شخص على الأقل في المملكة المتحدة، فإن منع لقاح فايزر Pfizer-BioNTech ينطبق فقط إذا كان لديك "تاريخ من ردود الفعل التحسسية مع أي من مكونات" هذا اللقاح المحدد.

وتنصح لجنة الطب البشري الآن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، على سبيل المثال، بالحصول على اللقاح، ويُنصح الآن بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح "على الأقل 21 يومًا بعد الجرعة الأولى".

وتعني التحديثات التي تم إدخالها على لقاح فايزر Pfizer أن المزيد من الأشخاص أصبحوا مؤهلين الآن للتطعيم، حيث يوفر مستويات عالية من الحماية ضد مرض كوفيد -19.

ويتم توفير الحماية للأشخاص "بعد حوالي أسبوعين من جرعة اللقاح الأولى"، وبالتالي يتم إعطاء الأولوية للجرعة الأولى من اللقاح.

لا يزال الدليل الحالي على أن "التقدم في العمر هو عامل الخطر الأكبر الوحيد" لمرض كورونا الحاد.

لهذا السبب ، يجب تلقيح مجموعات من الناس بالترتيب التالي:

- المقيمون في دور رعاية كبار السن ومقدمي الرعاية لهم.

- كل من يبلغ من العمر 80 عامًا فما فوق؛ والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.

- كل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر.

- كل من يبلغ 70 عامًا فما فوق، والأفراد الذين يعتبرون ضعفاء للغاية.

- جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

- البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية أساسية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفيات.

- جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.

- جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر.

- كل أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر.