استرح من "وسواس كورونا" واحتفل بـ ليلة رأس السنة بهذه الطرق الرائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتبط الاحتفال برأس السنة كل عام بالاحتفالات المختلفة والمتنوعة والتجمعات، غير إن فيروس كورونا فرض علينا الالتزام في المنزل ومنع تلك الاحتفالات، ضمن إجراءات الوقاية من الوباء اللعين، فهل تمر الليلة دون ما اعتدنا عليه، خصوصا لـ"الموسوسين" أو أصحاب الخوف الزائد من "كوفيد 19"؟

بلى؛ لا يجب أن يمنعنا "كورونا" من الاحتفال والاستمتاع بليلة رأس السنة، حتى وإن كنا من بيننا أحد الذين يتملكهم الخوف الزائد، ولا ينبغي أن نفوّت الليلة دون أن نسترح نفسيا من ضغط كورونا.

أولا يجب عليك التخلص من الخوف الزائد واتباع الإجراءات، وذلك من خلال تلك النقاط التي نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "health.harvard" و"aarp".

- ارتداء الكمامات أثناء زيارة عائلتك في رأس السنة، والحرص على تطهير وتعقيم أسطح المكاتب، ومقابض الأبواب جيدا بالكحول، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الضيف الآخر

- يجب على صاحب الدعوة تحديد أقل عدد من الضيوف لزيارة منزله، ويُنصح بوضع منضدة عليها أدوات التعقيم كالمطهرات والكحول، حتى يستخدمها الضيوف عند وصولهم.

- تجنب القيام بالمصافحة والتقبيل أثناء الزيارات العائلية في عيد رأس السنة، نظرا لخطورة هذه العادة في نقل العدوى، والابتعاد عن إقامة البوفيهات المفتوحة والأطباق المشتركة، حتى لا يضطر الضيوف الوقوف بالقرب من بعض.

- استخدام منشفة خاصة بك، أو استخدام المناديل الورقية لمسح يديك، وتغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية أثناء السعال، واستخدام المناديل الورقية لمرة واحدة فقط.

أما عن طرق الاستمتاع بتلك الليلة، تقدم الدكتورة الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، مجموعة من الطرق وهي كالتالي:

- الاحتفال مهمة ويجب أن يكون متكامل الجوانب لرفع المناعة النفسية لأفراد الأسرة، عبر ما يلي:

- إعداد الديكورات و صنع شجرة الكريسماس والزينة، وأفرع الأنوار داخل المنزل من خلال الإستعانة بفيديوهات اليوتيوب.

- إعداد الحلوى والعصائر في المنزل مع الأطفال، وشراء الشموع المعطرة ووضعها داخل المنزل، كون الروائح تساعد على الشعور بالدفء والاطمئنان والفرح والسعادة.

- مشاهدة التلفاز على الأفلام والمسلسلات الكوميدية.

- يمكن للأم شراء مفروشات مرسوم ومطبوع عليها شجرة الكريسماس لوضعها داخل المنزل، كما يمكن للأب شراء مج وأكواب مرسوم عليها بابا نويل أو شجرة الكريسماس للأطفال.

- تعليق وتزيين المنزل بالكثير من البلالين والزينة الملونة، وشراء ملابس جديدة للأطفال لارتدائها داخل المنزل أثناء الاحتفال بالكريسماس.

- إعداد وجبة عشاء لأفراد الأسرة لتناول الطعام معا.

- يمكن للإناث القيام بنيو لوك جديد في مكياجها وملابسها، كما يمكن لأفراد الأسرة لعب الكوتشينة والشطرنج معا.

- الحرص على وضع خطة للتخطيط للعام المقبل، سواء اقتصاديا أو دراسيا، وكتابة الأمور السلبية التي حدثت خلال العام السابق، وتدوين الأشياء التي نريد تحقيقها هذا العام.