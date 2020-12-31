سلالة كورونا الجديدة: علامة تحذير رئيسية قد تكشف الإصابة بالعدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

لا يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر شدة من السلالات الأخرى، لكن قابليتها للانتشار تجعل الوعي بالأعراض أكثر وضوحًا، ويمكن رؤية علامة تحذير رئيسية قد تكشف الإصابة بالعدوى.

وفقا لصحيفة "express"، البريطانية، فإن "تناسق البراز" أو "الإسهال"، قد يكشف الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة ثم انتشرت في عدة دول.

طوال فترة الوباء، أنتج كورونا المرض الذي يولد من أحدث فيروس كورونا، عددًا كبيرًا من الأعراض التي لا تتعلق بالجهاز التنفسي بطبيعتها.

ويعد الإسهال أحد الأعراض المعدية المعوية الأكثر اعتدالًا والأكثر انتشارًا، حيث وجد الباحثون في جامعة ستانفورد أن ثلث المرضى الذين خضعوا للدراسة مع إصابة خفيفة من كوفيد-19، لديهم أعراض تؤثر على الجهاز الهضمي.

وجدت دراسة أخرى نشرها باحثون في بكين أن ما بين ثلث إلى 79 في المائة من الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك، فحصت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي 206 مريضًا يعانون من حالة خفيفة من كورونا، ووجدوا أن 48 شخصا يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي فقط و 69 آخرين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ومن إجمالي 117 شخصًا يعانون من ضائقة في المعدة، أصيب 19.4 في المائة بالإسهال كأول أعراضهم.

والأكثر من ذلك، أن تحليل البيانات من تطبيق COVID Symptom Study ، أدرجه في إحدى أعراضه الرئيسية، إلى جانب الصداع وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والتهاب الحلق وألم الصدر.

علامات تحذيرية أخرى

إلى جانب فقدان حاسة الشم أو التذوق، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

- حرارة عالية.

- سعال جديد ومستمر.

كيف تحمي نفسك

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا في أقرب وقت ممكن.

يجب عليك أنت وأي شخص تعيش معه البقاء في المنزل حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

يجب أيضًا على أي شخص في فقاعة الدعم أن يبقى في المنزل إذا كنت على اتصال وثيق به منذ أن بدأت الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ.

فقاعة الدعم هي المكان الذي يمكن فيه لشخص يعيش بمفرده (أو مع أطفاله فقط) مقابلة أشخاص من منزل آخر.

هل يمكنني علاج الأعراض التي أعانيها؟

لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا (COVID-19) ، ولكن يمكنك غالبًا تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن أن يساعدك في:

- خذ الكثير من الراحة.

- اشرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف.

- اشرب كمية كافية حتى يصبح بولك أصفر فاتحًا وواضحًا.