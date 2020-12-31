بعد "إجراءات كورونا".. دليلك للاسمتاع بليلة رأس السنة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"ليلة عيد ليلة عيد.. الليلة ليلة عيد"، ترتبط ليلة رأس السنة في أذهاننا بكلمات أغنية السيدة فيروز، وهديا بابا نويل والكثير من الأمنيات المؤجلة التي نود تحقيقها مع بداية عام جديد.

ولكل منّا طريقتة في الاحتفال وقضاء هذه الليلة إما بتجمع عائلي أو وسط الأصدقاء أو رفقة الأحبة، ولكن 2020 كعادتها منذ بدايتها رافضة لأي تجمعات، ووسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بغلق أماكن السهر كمحاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا أكثر من ذلك. يمكننا الاستمتاع بهذه الليلة في منازلنا بأبسط الأشياء، نشارككم أبرزها.

- مشاهدة الأفلام

يمكن تهيئة جو بالمنزل مشابهه للسينما واختيار فيلم مفضل، ومشروب دافيء مناسب لليلة شتوية مميزة.

- تزين المنزل

تزين شجرة الكريسماس وتعليق الزينة برفقة أطفالك أو شريكك يدفع بداخلك طاقة إيجابية، ويمنحك قضاء وقت ممتع.

- التسلية بالألعاب

لا شك أن اللعب في حد ذاته يفرغ طاقة سلبية ويشحننا بالإيجابية والحماس، خاصة الألعاب التنافسية، يمكنك القيام بذلك وباستخدام الألعاب اليدوية مثل بنك الحظ، والطاولة، والدومنيو، والكوتشينة، والسيجا، وغيرها من الألعاب البسيطة، وأيضا لعبة الصراحة بطرح الأسئلة على البعض أو كتابه أمنيات للآخرين بورق ويتم سحبه وقراءته بكل حب.

كما يمكنك عقد منافسة بالبلايستيشن أو اللعب أون لاين مع أصدقاءك لصعوبة التجمع حفاظا على الصحة.

- التمشية في الهواء الطلق

جو الشتاء البارد، اسمتع بذلك بالتمشية في الهواء الطلق والاستماع لموسيقتك المفضلة.

كما يمكنك أيضا التجمع أون لاين مع العائلة والتسلية سويا.