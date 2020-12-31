بدلات من مجموعات أزياء كروز 2021 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:37 مساءً - تميزت البدلات بتصميمات رائعة خلال مجموعات كروز 2021 وتنوعت جميعها بالقصات العملية المريحة سهلة التنسيق والألوان الزاهية والحيادية مع حضور لافت للون الأبيض.

شاهدي أجمل اطلالات البدلات وكتشفي منها آخر الصيحات.



تابعي المزيد:تنسيق البدلات الرسمية من ياسمين صبري







بدلات مطبعة موضة شتاء 2021

BURBERRY



تنوعت أنماط الطبعات التي زينت بدلات كروز 2021 لا سيما طبعة الترتان الرائجة، قدمت ماركة بربري Burberry بدلة صفراء مطبعة بالرمادي والأبيض والأسود تميزت ببنطال مستقيم القصة، فيما ظهرت عارضة إيزابيل مارانت Isabel Marant ببدلة رمادية مزينة بأزرار على الجهتين، البدلة المطبعة بشكل عام تناسب النحيفات وطويلات القامة.







بدلات ببناطيل قصيرة موضة الموسم

ALTUZARRA



طغت البدلات المصممة ببناطيل قصيرة تكشف الكاحل على مجموعات كروز 2021، رأينا عارضة ألتوزارا Altuzarra ببدلة رمادية مؤلفة من جاكيت طويل وبنطال قصير واسع Culotte pants، كما أعجبتنا البدلة البيضاء ذي الجاكيت القصير الواسع من مجموعة شانيل Chanel والبدلة الوردية من توقيع فيرونيكا بيرد Veronica Beard، نرشح هذا الستايل لممشوقات القامة.



تابعي المزيد:البدلات بالجيوب البارزة موضة أساسية لربيع وصيف 2020



البدلات البيضاء نجمة كروز 2021

ERMANNO SCERVINO

كانت البدلات البيضاء نجمة مجموعات كروز 2021 حيث قدمت بقصات منوعة ولم تخلو منها مجموعة تقريبًا، أحببنا البدلة المصممة بجاكيت قصير عريض الكتفين وبنطال مستقيم القصة غير ملاصق للجسم من توقيع إرمانو سيرفينو Ermanno Scervino، استعيني بهذا التصميم لتزيدي من عرض كتفيك النحيلين ولإخفاء الساقين النحيلتين.



البدلة البيضاء المصممة ببنطال شارلستون يتسع تدريجيًا من أسفل الركبة من مجموعة كارين ووكر Karen Walker سيظهرك بقامة أطول.









البدلات المخططة الأبرز في 2021

CHRISTIAN DIOR



تميزت بدلات 2021 بالطابع الرجالي من حيث القصات المستقيمة وحتى الطبعات والتقليمات حيث سيطرت الموديلات المخططة بالطول على مجموعات أشهر الماركات، يساعد هذا النمط في إطالة القامة لا سيما البدلات ذي البناطيل مستقيمة القصة كما في القطعة التي رصدناها لدى دار كريستيان ديور Christian Dior كذلك بدلة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.





بدلات بجاكيتات قصيرة آخر موضة

ESCADA



برزت البدلات المصممة بجاكيتات قصيرة حيث سجلت حضور كبير ضمن مجموعات كروز 2021، أحببنا البدلة الزرقاء المصممة بـ Crop Jacket من توقيع إسكادا Escada والبدلة الورديه المبودره من مجموعة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، اختاريها ببناطيل الواسعة لتخفي الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.





تابعي المزيد:ملابس محجبات مع البدلات الرسمية لخريف ٢٠٢٠