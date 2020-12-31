شاهدي أجمل إطلالات هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:37 مساءً - تتميز الممثلة المصرية هنا الزاهد بجمالها اللافت وجاذبيتها الشديدة، خاصة وأنها تتمتع بملامح غير عربية، وهو ما يجعلها أكثر اختلافاً عن غيرها من الفتيات.

وتحرص هنا الزاهد دائماً على اختيار أجمل الإطلالات سواء على السجادة الحمراء للمهرجانات والفعاليات الفنية، أو في حياتها اليومية.

وفي هذا الألبوم، تقدم لك "الخليج 365.نت" مجموعة من إطلالاتها..لتشاهدي أجمل إطلالات هنا الزاهد، حتى تستوحي منها إطلالتك المناسبة:



هنا الزاهد بفستان أسود قصير

هنا الزاهد بفستان أسود قصير



اختارت هنا الزاهد إطلالة أنيقة لحضور حفل توزيع جوائز مهرجان نجم العرب بداية شهر ديسمبر الجاري، الذي تم تكريمها به كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الغسالة".

واعتمدت هنا الزاهد إطلالة سواريه بفستان قصير يجمع بين اللونين الأسود والأبيض، من ماركة AMEN، وهو فستان مُصمم من القماش اللامع، بتنورة قصيرة وتوب ذي أكتاف عريضة مع تصميم فتحة الصدر بقماش الدانتيل الأسود.

واعتمدت هنا الزاهد مع إطلالتها تسريحة شعر منسدل، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية.

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هنا الزاهد بفستان طويل ذي شق أمامي

هنا الزاهد بفستان طويل ذي شق أمامي



خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة التي أقيمت بداية شهر ديسمبر الجاري، لفتت هنا الزاهد الأنظار إليها على السجادة الحمراء بفستان أنيق للمصمم سامو هجرس.

صُمم الفستان من القماش الأسود المُطرز بالكامل بالخرز والترتر الملون، مع تصميم تنورته بشق أمامي وذيل طويل منسدل، إضافة إلى تصميم التوب بأكمام طويلة، وفتحة بطن.

ونسقت هنا الزاهد مع إطلالتها حذاء أسود ذي كعب عالٍ مُدبب وحقيبة كلاتش سوداء لامعة مُطرزة بالجليتر اللامع، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدل، مع مكياج سموكي ثقيل بدرجات الألوان الترابية.

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هنا الزاهد بإطلالة كاجوال بالبليزر الطويل

هنا الزاهد بإطلالة كاجوال بالبليزر الطويل



في إطلالة كاجوال أنيقة، نسقت هنا الزاهد بليزر طويل باللون الأحمر، ذي ياقة عريضة، مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، وتوب أسود ذي فتحة صدر على شكل حرف V.

واعتمدت هنا مع إطلالتها حقيبة كتف سوداء من ماركة Givenchy، ونظارة طبية ذات عدسات شفافة بإطار إسود دائري كبير الحجم، فيما اختارت مع إطلالتها تسريحة شعر ويفي مع مكياج بدرجات اللون الأحمر.



هنا الزاهد بإطلالة صيفية على البحر

هنا الزاهد بإطلالة صيفية على البحر



في إطلالة صيفية جذابة على شاطئ البحر، اعتمدت هنا الزاهد بلوزة بيضاء قصيرة منقطة بالأسود، ذات فتحة صدر على شكل حرف V تزينها فيونكة عريضة، وأكمام منفوخة قصيرة.

ونسقت هنا الزاهد مع إطلالتها تنورة طويلة من الشيفون الأسود، ذات شق أمامي وجانبي، فيما اعتمدت تسريحة شعر ويفي ومكياج ناعم يناسب إطلالتها النهارية على شاطئ البحر.

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