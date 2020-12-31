اكتشفي مجوهرات السهرات المستوحاة من أجواء الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:37 مساءً - في موسم الأعياد تألقي باطلالة ساحرة وجذابة من خلال المجوهرات المميزة المستوحاة من عبق موسمي الخريف والشتاء.
برزت تصميمات كثيرة لدى أهم الدور العالمية بأشكال مختلفة ومتنوعة تحاكي ذوقك الجميل.
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دور عديدة اعتمدتها
رصدنا هذه الصيحة لدى دور عديدة، مثل شوبارد Chopard وبولغاري Bulgari وكارتييه Cartier وديور فاين جولوري Dior Fine Jewellery وبوشرون Boucheron وأكيليس Akillis وغيرها كثر...
طبعاً كل دار عكست تصورها الخاص لهذه المجوهرات، وبشكل يعكس هوية امرأتها وذوقها الخاص.
دفء من نوع خاص
تعكس ألوان هذه المجوهرات نوعاً من الدفء على الإطلالة، فضلاً عن أنها تمنحها الرقي والفخامة اللازميْن لأي مناسبة نهارية أو مسائية، فهذه الألوان الساحرة لها تأثيرها على النفس، خصوصاً خلال انتقال المواسم، وتبعث في الروح رونقاً خاصاً، لذا اعتمديها في مختلف إطلالاتك النهارية أو الخاصة بالمناسبات المميزة.
ساعات بطابع مميز
فضلاً عن ذلك، برزت الساعات الملونة والأخرى الكلاسيكية؛ لكي تمنحكِ تنوعاً في إطلالتك من خلال تصاميمها الجميلة والمميزة التي تحاكي أسلوب المرأة العصرية والأنيقة في مختلف الأوقات والمناسبات، لذا نسقي هذه الساعات مع هذه المجوهرات بطريقة ذكية، واعكسي تناغماً في الألوان لكي تكتمل إطلالتك الخريفية.
كيف يمكن أن ترتدي هذه المجوهرات الجميلة؟
أطلي بأسلوب مختلف من خلال هذه المجوهرات المستوحاة من عبق موسم الخريف، شرط أن تعرفي كيف ترتدينها على الأصول، لذا إليكِ النصائح الأساسية التالية:
- اختاري تدرجات الأبيض والبني مع هذه المجوهرات؛ لأنها تليق بها جداً وتتناغم معها بشكل كبير.
- نسقي أكثر من قطعة مجوهرات في إطلالتك، ونوّعي في الأحجار؛ لكي تعكسي تناغماً خاصاً.
- في حال كنتِ صاحبة بشرة بيضاء؛ ننصحكِ بالتوجه نحو ألوان الأخضر والأحمر التي ستليق بكِ حتماً، أما في حال كنت صاحبة بشرة سمراء؛ فسوف تليق بك الأحجار البرتقالية والصفراء وغيرها من الألوان المميزة.
- اختاري اكسسواراتك بألوان تتناغم مع هذه المجوهرات؛ لكي تعكسي تمازجاً جميلاً فيما بينها.
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