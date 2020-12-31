«هدايا الكريسماس» تجمع مصطفى فهمي وزوجته.. ومتابعون: «اتنين زي القمر»

لايف ستايل

أثارت الإعلامية فاتن موسى، الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب مشاركتها، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مع زوجها الفنان مصطفى فهمي، وظهرت في خلفيتها هدايا الكريسماس.

وظهرت فاتن بـ«جامب سوت» من الجلد سوداء، أظهرت رشاقتها، واعتمدت الشعر الانسيابي، فيما ظهر الفنان مصطفى فهمي، بإطلالة بسيطة، حيث ارتدى بنطلون أسود، وقميص فاتح اللون، وجاكيت وردي اللون.

ونالت الصور استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «انتوا الاتنين زي القمر ما شاء الله ربنا يحفظكم ويسعدكم»، «كل سنة وانتوا طيبين ومنورين الدنيا».

فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وفي أغسطس الماضي، احتفلت الإعلامية اللبنانية بعيد ميلاد زوجها الـ78، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، بنشرها مقطع فيديو جمع بينهما.

ووجهت فاتن رسالة رومانسية لزوجها، قائلةً: «برغم كل هالشي ما في ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده اللي بصادف اليوم، وإتمناله كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي اللي منورها عطول».

زواج مصطفى فهمي وفاتن موسى

ويذكر أن الفنان مصطفى فهمي، تزوج من الإعلامية فاتن موسى، في عام 2015، في حفل زفاف بسيط، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وظهرت خلاله العروس بفستان أبيض من تصميم حسين وهبي.

معلومات عن فاتن موسى

ويرصد «هنّ» معلومات عن فاتن موسى، وهي كما يلي.

- من مواليد الأول من أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية.

- بدأت حياتها المهنية كصحفية في مجال الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية.

- عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدّة برامج في قناة «نجوم» التي تُبث من دبي.

- عملت كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدّمت برنامج «دخان بلا نار مع فاتن موسى».

- عملت مستشارة إعلامية للفنان الخليجي فايز السعيد.

- ظهرت مع زوجها الفنان في العديد من المناسبات منذ زواجهما.