هنا شيحة ومحمود شاهين في أحدث ظهور على «عربية كبدة» (فيديو)

علاقات و مجتمع

أثارت علاقة الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين الجدل في الآونة الماضية بعدما ترددت أقاويل حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما، وفي أحدث ظهور لهما شاركا معا في حفل افتتاح مشروع الفنان خالد أنور، لبيع الوجبات السريعة «كبدة وسجق».

وحضر حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين الشباب أصدقاء «خالد»، وبينهم محمود شاهين والفنانة هنا شيحة، التي نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو من الحفل.

وظهرت «هنا» في الفيديو وهي تدعو لزيارة مشروع صديقها الفنان خالد أنور، وتناول الطعام: «الكبدة خطيرة.. هاتلها واحد كبدة وواحدة سجق"، كما شارك أيضًا محمود شاهين بنشر فيديوهات عبر «ستوري» لحسابه على «إنستجرام».

ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين

وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة عن ارتباط الثنائي هنا شيحة ومحمود شاهين، إذ ظهرا في العديد من المناسبات المختلفة، وبمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، بعث لها محمود رسالة رومانسية للمرة الأولى.

ونشر «محمود» صورة تجمعه بالفنانة هنا شيحة، من حفل عيد الميلاد معلقًا عليها: «عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا.. وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا.. وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز».

وكانت هنا شيحة، احتفلت بعيد ميلادها، في منزلها وسط مجموعة من أصدقائها، كان بينهم محمود شاهين، وتداول مقطع فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي وهما يرقصان على أغنية: «انزل يا جميل في الساحة».

كما خرجت نورهان جمال، خطيبة محمود شاهين السابقة، لأول مرة، وعلقت على ارتباطه بالفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «نورهان» صورة تجمعها بمحمود شاهين، خطيبها السابق، معلقة عليها: «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».

وتابعت «نورهان»: «كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لأني أعتبرهم عائلتي الثانية، أتمني التوفيق للجميع».