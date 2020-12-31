«خرائط جوجل» ترصد «امرأة بلا ملابس» أمام منزلها.. ومغردون: انتهاك للخصوصية

لايف ستايل

من المعروف أنه يتم استخدام خاصية التجول الافتراضي في خرائط «جوجل»، لاكتشاف ورصد بعض الأمور أو الأشياء غير المتوقعة حول العالم، وخلال واحدة من الاستكشافات للماسح العالمي، جرى رصد واقعة غريبة من نوعها والتي أثارت اندهاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في شارع سكني بولاية فلوريدا الأمريكية، جرى رصد امرأة عارية تماما، تقف أمام منزلها، ويبدو أنها خرجت بتلك الطريقة للاستمتاع بأشعة الشمس، حسب صحيفة «اكسبريس البريطانية».

وخلال الصور التي جرى رصدها من قبل خاصية «خرائط جوجل»، ظهرت السيدة وهي متجردة من كل ملابسها، لكنها غطت وجهها، وهو ما يعني أنها قد رصدت الكاميرات التي التقطت لها الصور.

غضب بين نشطاء السوشيال ميديا: غير مقبول

جاءت الصور كصدمة للعديد من المستكشفين، حيث أنها تعد من الأمور النادرة التي تم رصدها منذ أعوام.

عقب رصد الصور، تم نشرها عبر موقع الاستفتاءات الشهير Reddit، للتعرف على آراء النشطاء حول موقف المرأة، فتساءل البعض، هل كانت تغطي السيدة وجهها من أجل إخفاء هويتها؟ أم هناك سببا آخر؟ وقال آخرون: «ليس من الواضح ماذا كانت تفعل السيدة خلال تلك اللحظة».

وجاء من بين التعليقات أيضًا، «يجب تغطية جسد المرأة وليس وجهها فقط»، «لقد اخترقت جوجل خصوصية المرأة وهذا غير مقبول»، «كان لا يجب رصد ذلك».

وتعمل خاصية Google Maps Street View من خلال إرفاق كاميرات ثلاثية الأبعاد بأسطح سيارات Google، التي تلتقط بعد ذلك لقطات على الأرض للمنطقة المحيطة.

ومن ثم، أوضحت شركة «جوجل»، أنه جرى تطوير تقنية لتشويش وضوح الوجوه التي يتم التقاطها عشوائيا، وذلك لتعتيم الملامح التي يمكن التعرف عليها ولوحات الترخيص داخل الصور التي تلتقطها Google في التجوّل الافتراضي.