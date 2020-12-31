«بثمن شقة».. سعر خيالي لحقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور

لايف ستايل

بإطلالة هادئة وحقيبة باهظة الثمن، لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، في أحدث ظهور لها بمفردها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والتي حصدت على إعجاب ما يقارب النصف مليون من متابعيها.

سعر ومواصفات حقيبة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، بسترة بيضاء متوسطة الحجم، والتي نسبتها مع أزياء قاتمة اللون، مع اعتمادها على شعر منسدل ومكياج بسيط، خلال جلوسها على أريكة زرقاء اللون بجوار حقيبتها بنية اللون.

تجاوز سعر الحقيبة التي خطفت الأنظار 20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

وتتميز الحقيبة بأنها كبيرة الحجم ومصنوعة من «جلد توجو» باللون البني الفاتح، فضلا عن أنها مزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، بحسب authentic watches.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، بآلاف التعليقات، أبرزها: «ملكة جمال وأنيقة ومحتشمة»، و«الشنطة دي أغلى من ناس كتير في حياتي»، و«زي القمر يا ياسمينا بس داري على شمعتك».

«جوجرينا الغلابة»

ومنذ أسابيع عدة، تصدرت موقع التغريدات الصغيرة تويتر، هاشتاج «جورجينا الغلابة»، والذي رأي خلاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تشابه بين الفنانة المصرية وعارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين إطلالات ووضعيات تصوير ياسمين صبري وجورجينا، إلا أن الفنانة لم تعلق على ما إذا كانت تتعمد تقليد صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أم أن الأمر مجرد صدفة.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في بطولة مسلسل «الفرصة التانية» في رمضان الماضي، أمام الفنانين أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.