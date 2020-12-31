10 حلول سريعة لمتلازمة القولون العصبي.. الطعام كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثير من الأشخاص من متلازمة القولون العصبي، التي على الرغم من التقدم العلمي إلا أنه لم يكتشف سببًا دقيقًا لها، فيصفها الأطباء على أنها عرضًا يتطور حسب الحالة المزاجية للأشخاص، فبسبب الضغوط العصبية قد يحدث توتر في عضلات الجهاز الهضمي، ما يسبب آلامًا وتشنجات وانتفاخًا بالبطن، وهذه الأعراض الأكثر شيوعًا، بين نحو 50 من المترددين على عيادات الجهاز الهضمي.

يوضح الدكتور عمرو حداد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي واستشاري الكبد بمعهد ناصر، أن القولون العصبي ليس بمرض ولكنه عرض، دائمًا ما يحدث لمن يتعرضون إلى ضغط عصبي شديد ربما بسبب ظروف الحياة أو معاناتهم من أمراض معينة.

وحول تشخيص حالة القولون العصبي، يوضح حداد لـ"الخليج 365"، أنه لا بد وأن تكون جميع فحوصات الشخص سلبية، مشيرًا إلى أنه إذا تم فحص البطن لا يوجد سوى انتفاخ أو بعض الغازات، وحينما يتم عمل تحليل براز تكون النتيجة سلبية، وكذلك بعد إجراء أشعة مقطعية على البطن، أيضًا إجراء منظار قولون، فتكون النتيجة سلبية ليتم تشخيص الحالة قولون عصبي.

ويقول إن هناك مجموعة من الأعراض يشكو منها الشخص الذي يعاني من القولون العصبي، أبرزها الشعور بالانتفاخ والامتلاء بالبطن، واتخاذها شكل مملوء، إضافة إلى وجود ألم في جميع أنحاء البطن، خاصة في الجانب الأيسر منها، مشيرًا إلى أن القولون العصبي أحيانًا يصاحبه إمساك وإسهال، لكن الأكثر حدوثا هو الإمساك.

وتابع أيضًا أن مريض القولون قد يصاحب الأعراض لديه شيء من الشعور بالحموضة والحرقان في منطقة منتصف الصدر أو أعلى البطن، كما أنه في بعض الأحيان يشعر أنه بحالة جيدة وأخرى يكون لديه شعور بالمرض خاصة حينما يتعرض إلى ضغوط.

وهناك بعض الأكلات التي يكون لها تأثير بزيادة تقلصات القولون، يشير "حداد" إلى أن أبرز تلك الأكلات الفول والطعمية، إضافة إلى البقوليات والشطة والحوادق، فضلًا عن الأكلات الدسمة ذات الدهون العالية، لاتخاذها وقت طويل لعملية الهضم حتى الإخراج، على خلاف الأكلات المسلوقة والمشوية تكون أسهل في الهضم.

وأشار إلى أن هناك أدوية محظورة على من يعانون القولون العصبي، ومعروف عنها تزويد الانتفاخ وعصر الهضم لديهم، كالأدوية التي تحتوي على مادة الميتفورمين، والتي يتناولها مرضى السكر.

ووجه أخصائي أمراض الجهاز الهضمي واستشاري الكبد بمعهد ناصر عددًا من النصائح لراحة القولون وهي:

- تجنب المقليات والبقوليات ووجبات الشارع لأنها تجهد القولون بسبب تشبعها بالدهون.

- أن يركز الشخص على الأكلات التي يتناولها وتشعره بأعراض القولون العصبي والابتعاد عنها.

- التقليل من الأدوية التي تساعده على الانتفاخ.

- منع تناول الحوادق والشطة لأنهما يساعدان على الانتفاخ.

- تناول المشروبات والعصائر الطبيعية بخلاف الموالح لأنها مريحة لعملية الهضم وهي الأفضل عن أي عصائر.

- تناول مشروبات دافئة، والابتعاد عن النعناع والينسون لأنهما يتسببان في الحموضة.

- محاولة التخلص من الضغوط العصبية ومسببات التوتر.

- مضغ الطعام جيدًا حتى تسهل عملية الهضم.

- الابتعاد عن التدخين.

- في حال ظهور أعراض متوسطة إلى شديدة يجب علاجها بالأدوية.