العمل على الحاسوب طويلا يهددك بهذه المتلازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب من أن العمل على الحاسوب لمدة طويلة يرفع خطر الإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي.

وأوضحت الرابطة أن النفق الرسغي عبارة عن نفق في نطاق الرسغ تمر عبره الأوتار والأعصاب. وإذا تعرضت أنسجة النفق الرسغي للتورم، فتقع الأعصاب تحت ضغط، ما يؤدي بدوره إلى الشعور بالمتاعب.

ويشعر المريض بالألم حينما يضيق عصب في الرسغ بفعل التحميل الخاطىء أو الزائد عن الحد مثلا. وفي البداية تظهر أعراض المتلازمة في صورة وخز أو تنميل في اليد مثلا، لا سيما في الإبهام والسبابة والوسطى، وغالبا ما تظهر الآلام ليلا.

وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولا إلى منطقة الكتف ومؤخرة العنق.

وعادة ما تكون فرص الشفاء جيدة جدا في حال الاكتشاف المبكر للإصابة. وفي حال المتاعب البسيطة إلى المتوسطة، يمكن علاج متلازمة النفق الرسغي في البداية بواسطة جبيرة؛ حيث إنها تحول دون تعرض الرسغ للانثناء وتهيج العصب، بينما تعمل حقن الكورتيزون على تخفيف حدة المتاعب بشكل مؤقت فقط.

أما الحالات الشديدة فتتطلب الخضوع للجراحة، علما بأن عدم العلاج قد يؤدي إلى قصور في حركة اليد أو الضمور العضلي.

وللوقاية من هذه المتلازمة ينبغي استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم مريح، مع مراعاة أخذ فترة راحة قصيرة من وقت إلى آخر لتعويض الحركات الرتيبة أثناء العمل على الحاسوب مثل النقر على الأزرار أو الفأرة.

ويمكن أيضا إجراء تمرين الإطالة التالي خلال فترة الراحة: يتم فرد الذراع مع إرخاء اليد، ثم جذبها باتجاه الجسم بواسطة اليد الأخرى.