«تتجوزيني».. لافتة تثير الجدل على السوشيال ميديا: مين العروسة؟

لايف ستايل

لافتة مدون عليها عبارة «تقبلين الزواج مني؟» بالإنجليزية، معلقة على نافذة أحد الأبراج السكنية، لفتت انتباه المارة، في أحد شوارع ولاية سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسرعان ما التقطت صورا للافتة المعلقة، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، إذ لاقت استحسانا كبيرا من قبل كثير من الأشخاص، حول عرض الزواج بتلك الطريقة الرومانسية، بحسب «ديلي ستار» البريطانية.

اللافتة تحصد إعجاب الملايين على السوشيال ميديا

نشرت الصورة على موقع الاستفتاءات الشهير «Reddit»، لجمع الآراء حول عرض الزواج بتلك الطريقة اللطيفة، إذ حصد المنشور خلال ساعات قليلة أكثر من مليون و600 ألف من التعليقات الإيجابية.

وجاء من بين التعليقات: «هذا لطيف للغاية»، و«نأمل في أن تقول الفتاة المعروض عليها الزواج نعم»، «هذا الموقف جعل يومي أفضل»، «نتمنى للزوجين حياة سعيدة»، «نرغب في التعرف على العروس من تكون؟»، وعلق آخرين بأنهم يريدون وضع لافتة تحمل جواب العروس أيضًا.

وكشف أحد الأشخاص، خلال التعليقات، أن صاحب اللافتة هو صديقه، الذي رغب في عرض الزواج من حبيبته على طريقته الخاصة، موضحا أنهما يحبان بعضهما بصورة كبيرة، وأن الفتاة بالفعل وافقت على عرض الزواج منها، وسرعان ما طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر رد الفتاة أيضا في لافتة أخرى، ونشر صورها مع صديقها سويا.

وكانت اللافتة كتبت بأحرف من اللون الذهبي، وتجمع الكثير من الأشخاص أسفل المبنى المعلقة به، دون أي اعتبار لإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لالتقاط الصور المختلفة، ونشرها عبر السوشيال ميديا.