4 أكواب من «الشاي الأخضر والقهوة» يوميا تحميك من «الوفاة المبكرة»

صحة

دراسة جديدة يابانية توصلت إلى بشرى جيدة لمحبي القهوة والشاي الأخضر، إذ أثبت فائدتها في الوقاية من الوفاة المبكرة خاصة عند مرضى السكر، وذلك في حالة تناولها يوميًا.

وأجريت الدراسة على قرابة 5000 بالغ من المصابين بمرض السكر، واعتمدت على تحليل آثار استهلاكهم لهذه المشروبات، وجاءت النتيجة أن مخاطر الوفاة كانت أقل بين المشاركين الذين تناولوا أربعة أكواب من الشاي وفنجانين من القهوة كل يوم، وذلك بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

وعلى مدار 5 سنوات، قدم باحثون بالدراسة استبيانات 5000 مشارك في الدراسة، وكانت الأسئلة الخاصة بهم متعلقة بالنظام الغذائي ونمط الحياة، والتدخين، والنوم، واستهلاك القهوة والشاي الأخضر بشكل يومي، وفي نهاية الدراسة، توفي 309 أشخاص.

وأشارت الدراسة في النهاية إلى أن من يتناولون كوبا واحدا من الشاي الأخضر كل يوم، لديهم فرصة أقل بنسبة 15% للوفاة المبكرة، أما من يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 27%، والذين يشربون أربعة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 40%.

أما فيما يتعلق بتناول القهوة، كانت النتيجة أن شرب كوب واحد من القهوة يقلل خطر الوفاة بنسبة 19%، بينما من قلل شرب فنجانين من القهوة يوميًا احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 41%.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم أدنى احتمالات للموت المبكر هم أولئك الذين شربوا أربعة أكواب من الشاي الأخضر وكوبين من القهوة يوميًا، إذ وجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض الوفيات الناجمة عن مرض السكري من النوع 2.