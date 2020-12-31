نصائح مهمة عند استخدام مستحضرات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إنه ينبغي على المرأة اتباع بعض النصائح المهمة عند استخدام مستحضرات وأدوات التجميل، وذلك لحماية بشرتها من البثور.

وأوضحت هوبر أنه ينبغي تنظيف أدوات التجميل كالفرشاة والاسفنجة بانتظام بواسطة الصابون أو منظف الأواني أو شامبو لطيف، وذلك لمنع وصول الجراثيم إلى البشرة، مع مراعاة تجفيفها جيدا.

ولا يجوز بأي حال استخدام مستحضرات وأدوات تجميل خاصة بامرأة أخرى، وذلك للحيلولة دون انتقال الجراثيم إلى البشرة.

ومن المهم أيضا الحرص على إزالة المكياج قبل النوم؛ نظرا لأن مستحضرات التجميل قد تتسبب بالاشتراك مع العرق وجزيئات الاتساخات في انسداد مسام البشرة. وبالمثل ينبغي إزالة الماسكارا قبل النوم، وذلك لتجنب تعرضها للتقصف.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التخلص من مستحضرات التجميل في حال ملاحظة أية تغيرات طارئة على اللون أو الرائحة أو القوام.

وكي تدوم مستحضرات التجميل لأطول فترة ممكنة، ينبغي فتحها قبل استخدامها مباشرة، مع مراعاة أن تكون الأصابع نظيفة عند استعمالها، على أن يتم غلقها جيدا بعد الاستخدام، مع ضرورة الالتزام بتاريخ صلاحيتها.