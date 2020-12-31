آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون تدعم مرضى سرطان الثدي

علاقات و مجتمع

حرصت آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون 2020، على زيارة مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان، ودعم محاربات السرطان.

استمتعت ملكة جمال مصر للكون، بالاستماع لهن و لقصصهن المختلفة فضلا عن جولتها داخل أقسام المستشفى المختلفة و تقديم الورود للمحاربات.

أعربت عن سعادتها بزيارة بهية ومشاركة المحاربات قصصهن المختلفة، وأكدت على أنها رأت الاهتمام الكامل بالمحاربات من بداية الكشف المبكر وصولا لمراحل العلاج المختلفة والشفاء، مشيدة بما لاحظته من طاقة حب و سعادة بين كل من المحاربات و العاملين مما ينجح من عملية الشفاء سريعا نظرا للاهتمام بالدعم النفسى للمحاربات، مؤكدة على أهمية الكشف الذاتي والكشف المبكر، والذي يسهل من رحلة العلاج.

طريقة الفصح الذاتي للثدي في المنزل

وسبق أن نشر الموقع الرسمي لمبادرة 100 مليون صحة الرئاسة، خطوات سهلة للفحص الذاتي للثدي في المنزل، وهى.

1) يجب الوقوف أمام المرآة مع وضع اليدين بشكل مستقيم على الجانبين، وبعد ذلك وضع اليدين على الوسط، ثم النظر إلى الثديين والتأكد من أن لونهما وحجمها وشكلهما معتادين.

2) خلو الثديين من: بروز الأوردة، أو تغير في الشكل، أو اختلاف في الحجم، أو وجود تجويف أو طفح أو تقرحات، أو تجاعيد في الجلد، أو تحول الجلد إلى ما يشبه قشرة البرتقال، تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة.

3) ارفعي يديك إلى أعلى أمام المرأة، ثم تأكدي من عدم خروج إفرازات أو دم من الحلمتين.

4) استلقي على السرير، وبعدها استخدمي يدك اليمنى في فحص ثديك الأيسر، والعكس صحيح، باستخدام أطراف أصابعك في حركة دائرية، وتأكدي من فحص الصدر كاملا من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى جانب ومن الصدر إلى الإبط.