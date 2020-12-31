طريقة عمل سموذي التوت بالليمون

مع عودة العمل من المنزل، بسبب تفشي فيروس كورونا، تزايدت المخاوف من زيادة الوزن مع قلة الحركة، وسط البحث عن عصائة لذيذة وصحية، ويسهل إعدادها في المنزل.

وفيما يلي طريقة سهلة لتحضير عصير سموذي التوت بالليمون في المنزل، نقلا عن موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير سموذي التوت بالليمون

توت.

ماء.

فراولة مجمدة.

موز.

كوب زبادي.

عصير ليمون.

طريقة تحضير سموذي التوت بالليمون

- في البداية لابد من خلط الماء مع التوت جيدا.

- في الخطوة التالية، يجب إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط.

- يجب في الخطوة الأخير تقديم كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.