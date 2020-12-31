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طريقة عمل سموذي التوت بالليمون

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مع عودة العمل من المنزل، بسبب تفشي فيروس ، تزايدت المخاوف من زيادة الوزن مع قلة الحركة، وسط البحث عن عصائة لذيذة وصحية، ويسهل إعدادها في المنزل.

وفيما يلي طريقة سهلة لتحضير عصير  سموذي التوت بالليمون في المنزل، نقلا عن موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير سموذي التوت بالليمون

توت.

ماء.

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فراولة مجمدة.

موز.

كوب زبادي.

عصير ليمون.

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طريقة تحضير سموذي التوت بالليمون

- في البداية لابد من خلط الماء مع التوت جيدا.

- في الخطوة التالية، يجب إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط.

- يجب في الخطوة الأخير تقديم كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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