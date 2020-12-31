اللوزي عن تعليق سيدة على حسابها: «ناس فاضية أو عندهم كبت»

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنه يجب التفنيد والرد على مختلف تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل به لطف، حيث أن ما تعرضت له من تنمر على ابنتها جاء من قبل شخص يختبئ خلف اسم مستعار: «دول ناس فاضية أو عندهم كبت».

اللوزي: لا أسعي لتربية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت «اللوزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنها لا تسعي إلى تربية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما تسعي إليه هو أن يتم تنشئة الأجيال القادمة بشكل أفضل ما نشئ عليه الأجيال السابقة حتى لا تظهر مثل تلك الأشخاص الذين يتنمرون على البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللوزي: قررت الحديث عن ابنتي بعد أشهر بسيطة من اكتشاف الصمم بها

وأوضحت أنها قررت الحديث عن ذلك الأمر بعد أشهر بسيطة من اكتشاف كون ابنتها بها صمم، وفي ذلك الإطار قامت بالحديث حول الكشف المبكر عن السمع لسرعة علاجهم قبل الكبر: «الناس دايما بتهتم بنجوم السينما والتلفزيون لو بيتكلموا عن أمور متخصصه أكثر من العلماء، وأنا مريت بتجربة قاسية، ومفيش دعم معنوى لأن الشخص بيكتشف بالصدفة والطفل عنده 6 سنين، وكل شهر بيضيع بيأخر الطفل في اكتساب اللغة أو المهارة اللي هتأثر على مستوى حياته لما يكبر».

اللوزي: التعليق حول ابنتي «تافة» مقارنه بما يقابله أهالي الأطفال

وأكدت أنها لم تتضايق لما حدث لها من قبل أحدى الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها ترى ذلك التعليق «تافة» لما يواجهة بعض أهالي هؤلاء الأبناء، حيث أن هؤلاء الأهالي دائما ما يكونوا بحاجة إلى الدعم المعنوى لما يواجهوه من مصاعب في إطار علاج ابنائهم.