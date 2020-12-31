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طريقة عمل طاجن الخضار

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كتب: هن -

04:47 ص | الخميس 31 ديسمبر 2020

طاجن الخضار

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل طاجن الخضار، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل طاجن الخضار

2 بطاطس  مكعبات وسط مسلوقة

2 جزرمكعبات مسلوقة

1 كيلو بسلة 

بصلة مفرومة

بصلة شرائح

1 و نصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم 

3 ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود 

بابريكا

بهارات دجاج

فلفل حار شطة

2 و نصف كوب ماء مغلي   

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طريقة عمل طاجن الخضار

يشوح البصل المفروم في الزيت على النار

يضاف البصل الشرائح ويقلب الخليط

تضاف البسلة والجزر والبطاطس والصلصة والتوابل والملح والفلفل الأسود

يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلى

يوضع الخليط في طاجن حتى النضج

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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