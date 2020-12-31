كتب: هن - 04:47 ص | الخميس 31 ديسمبر 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل طاجن الخضار، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل طاجن الخضار 2 بطاطس مكعبات وسط مسلوقة 2 جزرمكعبات مسلوقة 1 كيلو بسلة بصلة مفرومة بصلة شرائح 1 و نصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم 3 ملعقة كبيرة زيت ملح فلفل أسود بابريكا بهارات دجاج فلفل حار شطة 2 و نصف كوب ماء مغلي طريقة عمل طاجن الخضار يشوح البصل المفروم في الزيت على النار يضاف البصل الشرائح ويقلب الخليط تضاف البسلة والجزر والبطاطس والصلصة والتوابل والملح والفلفل الأسود يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلى يوضع الخليط في طاجن حتى النضج

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