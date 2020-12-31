فنانات تحدثن عن تجاربهن مع الطبيب النفسي: بينهن أروى جودة وأصالة

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة أروى جودة، للمرة الأولى، عن تجربتها مع الطبيب النفسي، من خلال مشاركتها في حملة "نفسي" التي هدفت للتوعية بالصحة النفسية.

وروت «أروى» تجربتها مع الطبيب النفسي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، موضحة أنها قررت زيارته، حين انتابها الكثير من الحزن ورغبتها في البكاء عند الاستيقاظ من النوم، أو عند سماع أصوات عالية.

وتابعت «أروى» أنها كانت تعاني من عدم القدرة على التركيز، وهو ما جعلها دائمًا عصبية إذا قاطعها أحد، كما أنها تنسى الأسماء وتتذكر الأشياء بصعوبة، موضحة أن هذه الأمور بدأت تتحسن وأنها تواجه نفسها وتعرف ما تعاني منه، لذلك نصحت الجميع بزيارة الطبيب النفسي للخروج من الأزمات، وعدم تهوين الأمور.

الفنانة أروى جودة لم تكن أولى الفنانات اللائئي كشفن عن تجربتهن مع الطبيب النفسي، فقد سبقتها عدد من الفنانات، ويعرضهن «هن» في التقرير التالي:

وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تجربتها مع الطبيب النفسي حين شعرت بالضغط الزائد بسبب عمها وأسرتها، لذلك أرادت التخلص من الطاقة السلبية.

وعلقت «وفاء» خلال حوارها في برنامج «تحت السيطرة»، مع الفنانة أروى، على فضائية «النهار»، على تصريح ياسين السقا ابن الفنان أحمد السقا عن مرضه النفسي وأنه يتلقى العلاج قائلة: «أنت إنسان شجاع وتستطيع تخطي أي مشاكل تواجهها والجميع يواجه مشاكل نفسية».

أصالة

وخلال حفلها الغنائي بمسرح الماركيه في التجمع الخامس، كشفت الفنانة السورية أصالة، عن خضوعها للعلاج النفسي، لمساعدتها في الحفاظ على صفاتها والمميزات التي تمتلكها: «بعمل كده علشان أكون كويسة».

إليسا

وفتي وقت سابق دعت الفنانة اللبنانية إليسا إلى الاهتمام بالصحة النفسية، وعدم التردد في زيارة الأطباء النفسيين بشكل دوري، وذلك في رسالة نشرتها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ علقت: «الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوروا دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية».

وتابعت في تدوينة أخرى: «صاحب البيضة القياسية، ليدي جاجا، ميشيل أوباما وغيرهن الكثير.. كلهم يدعمون قضية واحدة: التوعية بالصحة العقلية وأنا أيضا، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أطلب ذلك».