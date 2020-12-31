على غير العادة.. إيمان تشتكي من حماها: «سبب طلاقي ورفع عليا 20 قضية»

علاقات و مجتمع

«حمايا هو السبب في طلاقي» .. تقولها إيمان محمد بحزن شديد، على غير العادة التي نلاحظ فيها شكوى زوجة الابن من والدته، لكن هنا اختلف الأمر وأصبح الخلاف الأكبر بين الأب وزوجة ابنه.

تحكي «إيمان»، أنها على مدار 5 سنوات لم تخرج من المحاكم بسبب حماها السابق، الذي يسعى لدخولها السجن حتى يتمكن من أخذ أحفاده واصفة طليقها ب«ضعيف الشخصية» ، مؤكدة أنه رجل شديد وقاس القلب، أجبرها على العيش في «بيت العيلة» وخلف وعد أبيها الذي رحل قبل الزواج ب6 أشهر، بأن تسكن ابنته فيه شقة مستقلة حتى لا تحدث مشاكل: «جوزي كان وعدني ناخد شقة بعد سنتين ولما جينا ننقل أبوه حلف عليه وجه قالي خدي عيالك وامشي اطلعي بره وفعلا طردوني من البيت».

أنجبت طفلين وانفصلت منذ 5 سنوات، وحتى الآن لم تغلق المشاكل أبوابها، تنتظر كل شهر لحضور جلسة او اثنين من القضايا التي بينهما آخرها كان يوم 20 من الشهر الجاري وتنتظر جلسة يوم 14 و27 يناير المقبل.

تقول لـ«هن» ، أن حماها رفع عليها ما يقرب من 20 قضية منهم قضية نشوز مما ترتب عليها حكم ب 11 ألف جنيه:«مش عايزين يسبوني في حالي» لافتة إلي إنه رفع عليها قضية تزوير وأثبت برائتها مما جعلها تحصل على حكم طلاق للضرر.

وأضافت «إيمان»، أنه يحاول إسقاط حضانة الأطفال بأي شكل وتوريطها في أي قضية: «عايز ينتقم مني مش كفاية اللي ابنه عمله فيا»، موضحة أنها تعرضت للأذي والضرب الشديد الذي أثر على سماعها وأجرت عملية منذ شهور في عينيها بسبب ضربه عليها: «مبعرفش اسمع كويس وضربني على عيني مرتين وكسرلي وشي وأنا مش عايزة غير حقوقي عشان اربي ولادي».