بطريقة الشارع.. تعرف على خطوات تحضير "القنبلة والبليلة وساندوتش السكلانس والديناميت"

مطبخ

يفضل الكثيرون أطعمة الشارع التي لها نكهة خاصة منها طبق "القنبلة" الذي يحتوي على كمية كبيرة من الحلويات والعصير والفاكهة، فضلًا عن ساندوتش "السكلانس" الذي يحتوي على عسل النحل والقشطة والمربى وغيرها من المكونات، وساندوتش "الديناميت" و "البليلة".

نقدم لكم 4 أطباق على طريقة الشارع كالآتي:

سندوتشات سكلانس

المقادير

حلاوة طحينية

عسل نحل

قشطة بلدي

مربى

خبز فينو

طريقة تحضير سندوتشات سكلانس

يحشى الخبز الفينو بطبقة بسيطة من العسل ثم القشطة والمربى والحلاوة

ويقدم باردة

ساندوتش الديناميت

المقادير

فول محوج

طعمية مقلية

بطاطس محمرة

بيض مسلوق

سلطة طحينة

باذنجان مخلل

عيش بلدي

فلفل حار مقلي -حسب الرغبة

طريقة تحضير ساندوتش الديناميت

- تحضر كل مكونات ساخنة الفول والطعيمة والبيض والبطاطس.

- تخلط كل المكونات السابقة جيدا ويضاف عليها السلطات والباذنجان المخلل.

- يطبق رغيف العيش البلدي بحيث يكون سندوتش نصف ولكن بطبقتين.

- توضع مكونات الديناميت المحضرة وتوزع داخل العيش البلدي الطازجة ويقدم مع الفلفل الحار.

من الممكن إضافة هريسة الشطة لسندوتش الديناميت لتقديمه حار.

بليلة بالمكسرات

المقادير

2 كوب قمح مسلوق

1 لتر لبن

1 كوب سكر

1 كوب مكسرات حسب الرغبة

رشة قرفة ناعمة

2 عود قرفة عيدان

1 كوب قشطة طازجة

طريقة تحضير بليلة بالمكسرات

يسخن اللبن مع السكر ثم تضاف القشطة وتقلب جيدا حتى يذوب السكر

ثم يضاف القمح ورشة قرفة وتترك حتى تمام الغليان

ثم تقدم في أطباق التقديم وتضاف إليها المكسرات والقشطة وتقدم.

تكات تحضير البليلة

عند الوصول للقوام المثالي المرغوب للبليلة بعد التسوية، لا بد من رفعها سريعًا من على النار وتقديمها مباشرة ساخنة، لأن تركها جانبًا أو تعرضها لمزيد من الحرارة يجعل القوام يتماسك أكثر ويثقل وتفرز المزيد من النشا وتتشرب السائل بالكامل.

- من الأفضل أن تتناسب كمية القمح المحضر للبليلة مع السائل "ماء ولبن" حتى نحصل على بليلة بقوام مناسب لأن القمح تزداد كميته وحجمه بعد الطهي لهذا يجب تخفيفه باستمرار فمثلا ربع كيلو من القمح على كيلو من اللبن والماء لتتناسب كميتها معاً.

- تحلية البليلة بالسكر خلال التسوية مهمة جداً حيث يذوب السكر سريعاً مع الحرارة والتقليب مما يمنع تكتله كما يحدث إذا ما تمت التحلية والبليلة باردة بعد التسوية.

القنبلة

المقادير

بسبوسة

كنافة

أرز بلبن

مهلبية

كاسترد

قشطة

آيس كريم حسب الرغبة

عصير مانجو مركز

قطع فاكهة "تفاح - موز - مانجو" حسب المتاح

جيلي فراولة

طريقة تحضير القنبلة

- تقطع الفاكهة قطع صغيرة.

- يحضر الجيلي سميك بحيث يمكن تقطيعه مكعبات بعد أن يتجمد.

- في بولة كبيرة توضع طبقة من البسبوسة ثم طبقة من الأرز بلبن.

- يوضع الكاسترد مع جزء من عصير المانجو أو أي عصير فاكهة مركز.

- توزع قطع الفاكهة وفوقها قطع الجيلي.

- ثم طبقة من الكنافة ويليها أخرى من المهلبية.

- توضع باقي قطع الفاكهة وعصير المانجو أو أي عصير فاكهة مركز.

- توضع القشطة حسب الرغبة وبولة من الآيس كريم وتقدم باردة وفي حال عدم تقديمها فور التحضير تترك في الثلاجة حتى لا تذوب.