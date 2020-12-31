حتى لا تتلف الملابس.. 3 طرق لتجنب الأخطاء أثناء الغسيل

ماما

تعاني بعض السيدات من تلف أفضل الملابس لديها فجأة حيث تجدها مقطعة أو باهتة أو ما زالت متسخة لأسباب لا تعلمها، تراها فقط بعد خروجها من الغسالة بهذه الصورة التي تغضبها كثيرًا.

يرجع هذا التلف في الغالب لعدة أخطاء قد ترتكبها ربة المنزل دون قصد أثناء التعامل مع الملابس خلال دورة الغسيل في الغسالة.

كي نتجنب تلك الأخطاء ونحافظ على الملابس بحالة جيدة نقدم لكم أهم الأخطاء التي يجب تجنبها ومنها:

التكدس

تعد زيادة كمية الغسيل في الغسالة من الأسباب التي قد تؤدي على تلفه أو تقطع بعضه بفعل الضغط الشديد مع حركة الغسالة القوية، لهذا عند ترتيب ووضع الغسيل في الغسالة، يجب ألا تزيد الكمية بل توضع الملابس بحيث يتبقى جزء فارغ داخل حلة الغسيل بمثابة حركة كف داخلها، مما يعطي مساحة لتنظيف وغسل الملابس جيداً لتنظف دون أن تتضرر.

التداخل

عدم تقسيم الملابس وتداخل الملابس باختلاف أنواعها في دورة غسيل واحدة سيتلف الملابس حتماً ويغير لونها، فلا بد أن توضع الملابس البيضاء القطنية في دورة منفصلة عن دورة ملابس الخروج والملابس الداكنة وأخرى لملابس البيت، وذلك حفاظاً على لون ونظافة كل منها بشكل أفضل دون بهتان للون أو تلف.

دورة الغسيل

كل أنظمة الغسالات الأوتوماتيك لها دورات غسيل متنوعة يجب ضبطها وتغيرها على حسب طبيعة الملابس المراد غسلها لأن لكل نوع درجة حرارة معينة وكمية منظف وعدد لفات في الدورة تختلف عن الأخرى.

فمثلا الملابس الحريرية لا تحتاج لشطف وعصر أو درجة حرارة عالية وهنا يجب ضبطها على الوضع المناسب للحرير أما الملابس البيضاء القطنية تحتاج لدورة كبيرة بدرجة حرارة عالية، أما الملابس الداكنة تحتاج لغسيل بدرجة حرارة منخفضة حفاظاً على لونها، وهكذا على حسب دورات الغسالة.