كيف تواجه التهاب الجلد الحفاضي لدى طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن التهاب الجلد الحفاضي يندرج ضمن أكثر أمراض الجلدية شيوعا لدى الرضع والأطفال الصغار، الذين يتراوح أعمارهم من 9 إلى 12 شهرا.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن التهاب الجلد الحفاضي عبارة عن جروح تصيب المقعدة بسبب الإسهال والتهيجات الجلدية الناجمة عن الإكثار من الأطعمة السائلة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع التهاب الجلد الحفاضي إلى استعمال بعض المنتجات الجديدة كاللوشن أو الحفاضة أو المناديل المعطرة مثلا، والتي قد تتسبب أحيانا في إثارة البشرة.

ولتجنب الإصابة بالالتهاب، تنصح "إلتيرن" بتنظيف مقعدة الطفل بمنشفة رطبة أو بمناديل مرطبة متعادلة الأس الهيدروجيني. كما يفضل التخلي عن مناديل التنظيف المعطرة أو المحتوية على كحول. وينبغي أيضا استعمال مرهم يحتوي على الزنك أو الديكسابانثينول؛ حيث إنه يعمل كحاجز وقائي.

أما في حال إصابة مقعدة الطفل بجروح بالفعل، فينبغي في البداية تهوية المنطقة المصابة مع استعمال حمامات البابونج وأكياس الشاي الأسود على موضع التهيج.

وفي حال عدم اختفاء الطفح الجلدي في غضون 3 أيام، فيجب حينئذ اللجوء إلى طبيب أطفال؛ حيث قد يستلزم الأمر استعمال مرهم الكورتيزون أو تعاطي مضاد حيوي، في حال إصابة هذه المنطقة بالفطريات أو البكتيريا.