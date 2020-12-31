لماذا نشعر بالتعب والنعاس بعد الأكل.. ومدى يكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان خالد

داهم كثيرون ذلك الشعور بالنعاس الذي يتسلل إلينا بعد تناول وجبة خصوصا لو كانت دسمة، ونكافح من أجل إبقاء أعيننا مفتوحة، لكن لماذا تتبع الوجبات في كثير من الأحيان رغبة مفاجئة في أخذ قيلولة، وهل يجب أن تشعر بالقلق حيال ذلك؟

بشكل عام، الشعور بالنعاس بعد الأكل أمر طبيعي تمامًا ولا داع للقلق، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في هذه الظاهرة نذكرها لكم في السطور التالية وأيضا بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل آثار النعاس، وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان.

1- دورة الهضم

يحتاج جسمك إلى الطاقة ليعمل، ليس فقط للركض خلف كلبك أو قضاء وقت في صالة الألعاب الرياضية، ولكن للتنفس والبقاء ببساطة. نحصل على هذه الطاقة من طعامنا.

2- حميتك

على الرغم من أن جميع الأطعمة يتم هضمها بنفس الطريقة تقريبًا، إلا أن جميع الأطعمة لا تؤثر على جسمك بنفس الطريقة، ويمكن لبعض الأطعمة أن تجعلك تشعر بالنعاس أكثر من غيرها

3- عادات نومك

ليس من المستغرب أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يؤثر على شعورك بعد الوجبة أيضًا، إذا كنت مسترخيًا وممتلئًا، فقد يشعر جسمك بالراحة أكثر، خاصةً إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم في الليلة السابقة.

4- حالات صحية أخرى

في حالات نادرة، قد يكون الشعور بالتعب بعد تناول وجبة أو الشعور بالنعاس طوال الوقت علامة على مشكلة صحية أخرى. تشمل الحالات التي يمكن أن تجعل النعاس بعد الوجبة أسوأ ما يلي:

داء السكري

عدم تحمل الطعام أو حساسية الطعام

توقف التنفس أثناء النوم

فقر دم

الغدة الدرقية

مرض الاضطرابات الهضمية

إذا كنت متعبًا بشكل متكرر وتعاني إحدى هذه الحالات، فتحدث إلى طبيبك حول الحلول الممكنة، وإذا لم تكن على دراية بحالة طبية أساسية ولكن لديك أعراض أخرى بالإضافة إلى النعاس بعد الوجبة، يمكن لطبيبك مساعدتك في تحديد سبب الركود.

طرق للتغلب:

- الحصول على التشخيص

إذا شعرت بالتعب بعد الوجبات، ففكر في الاحتفاظ بمفكرة طعام، يمكن أن تكون طريقة بسيطة ومفيدة للبدء في تحديد ما إذا كانت هناك أطعمة ومكونات معينة، أو محفزات أخرى، قد يكون لها تأثير على مستويات الطاقة لديك.

يجب أن تتضمن مفكرة الطعام، سجلاً لكل ما تأكله وتشربه، ويجب أن تذكر بالتفصيل متى تستهلك طعامًا أو شرابًا وكذلك الكمية. قم أيضًا بتدوين ملاحظات حول شعورك. انتبه إلى:

مستويات الطاقة

المزاج

نوعية النوم

نشاط الجهاز الهضمي

اكتب جميع الأعراض الأخرى. قد تكون قادرًا على رسم بعض الروابط بين نظامك الغذائي وما تشعر به، إما بمفردك أو بمساعدة أخصائي رعاية صحية. ومن الجيد دائمًا مناقشة نظامك الغذائي مع الطبيب، خاصة إذا كنت تشعر غالبًا بالتعب بعد الوجبات.

- منع النعاس بعد الأكل

يجب مناقشة الشعور بالتعب بانتظام بعد الأكل مع طبيبك، وإذا تم استبعاد احتمال وجود حالة أساسية أكثر خطورة أو كان التعب يحدث في بعض الأحيان فقط، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة المثلى.

تشمل العادات الغذائية ونمط الحياة التي قد تساعد في تعزيز مستويات الطاقة أو الحفاظ عليها ومكافحة النعاس ما يلي:

- تقليل كمية الطعام المتناولة في الوجبة الواحدة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تعديل استهلاك الكافيين.

- تناول الأطعمة المفيدة لأمعائك وسكر الدم ومستويات الأنسولين والدماغ، بما في ذلك الكربوهيدرات المعقدة والغنية بالألياف والدهون الصحية.

- يعزز النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن أطعمة مثل الخضروات والحبوب الكاملة والأسماك الدهنية الطاقة المستدامة؛ فحاول دمج المزيد من المكسرات والبذور وزيت الزيتون في وجباتك.

- يمكن أن يساعد أيضًا تجنب الكثير من السكر وتناول وجبات صغيرة ومتكررة، الشعور بالتعب بعد الأكل.